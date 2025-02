WWE-Rivale AEW: Umjubeltes Comeback zweier Legendensöhne

Ihr Vater ist Hall-of-Fame-Mitglied bei WWE und war Teil einer der beliebtesten Gruppierungen der Wrestling-Geschichte. Inzwischen wandeln auch seine beiden Söhne immer erfolgreicher in seinen Fußstapfen.

Mit entschlossenem Auftreten betraten die Gunns den Ring und erinnerten das ehemalige Hurt Business mit Manager MVP an ihre Vergangenheit als Tag-Team-Champions - und das sie niemals das ihnen zustehende Rückmatch bekommen hätten.

MVP reagierte mit einer Mischung aus Respekt und Spott für das selbstbewusste Comebacks: Die Gunns seien definitiv ganze Kerle und sein Respekt für Papa Billy sei groß, erklärte MVP. Er nahm die Herausforderung an, das Duell wird am 12. Februar bei AEW Dynamite stattfinden.

Es wäre zwar überraschend, wenn die Gunns gleich bei ihrem Comeback die Titel zurückgewinnen würden, der groß in Szene gesetzte Auftritt signalisierte jedoch, dass mit den Gunns auf Dauer zu rechnen ist - womöglich gibt es auch bald eine Reunion mit Vater Billy, nachdem sich das jahrelang von ihm unterstützte Kult-Duo The Acclaimed (Max Caster und Anthony Bowens) zuletzt zerstritten und aufgelöst hat.

Grand Slam: Australia nimmt Formen an

Im Zentrum von Dynamite standen ansonsten die Vorbereitungen für das große TV-Special Grand Slam: Australia am übernächsten Wochenende.

Legende Cope (Adam Copeland, der frühere Edge) wird sich in Brisbane mit dem australischen Lokalmatador Jay White gegen AEW-Champion Jon Moxley und Claudio Castagnoli zusammentun. Das Match dürfte dem sich anbahnenden World-Title-Match zwischen Moxley und Cope beim nächsten Pay Per-View Revolution den Weg bahnen, das Moxley bei Dynamite noch ablehnte.

Schon vorher fixiert waren das Tag-Team-Match des „Dream Teams“ Kenny Omega und Will Ospreay gegen die Jungstars Konosuke Takeshita und Kyle Fletcher von der Don Callis Family (der sich bei Dynamite auch Fletchers alter Partner Mark Davis anschloss) und das Damentitel-Rückmatch zwischen Champion Mariah May und Toni Storm, vor kurzem zurückverwandelt in ihr Alter Ego „Timeless“ Toni Storm.