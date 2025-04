AEW-Star beleidigt WWE-Legende: Streit um brisantes Thema eskaliert hässlich

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Rassismus? Strickland sauer auf WWE

Worum geht es? Strickland - der sich nach einem eher unrühmlichen WWE-Aus zu einem der Aushängeschilder von AEW und dem ersten afroamerikanischen World Champion der jungen Liga entwickelt hat - hat seinem Ex-Arbeitgeber WWE in der Vergangenheit wiederholt Rassismus vorgeworfen.

AEW zahle Strickland zu viel, der Vertrag sei nicht marktgerecht und daher „schlecht für den Sport“, zitierte der bekannte Wrestling-Reporter Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Newsletter eine WWE-Quelle. Dieselbe Kritik sei in Bezug auf den aufstrebenden Lateinamerikaner Daniel Garcia geäußert worden.

Strickland schoss scharf zurück, nachdem er auf die bemerkenswerten Anwürfe angesprochen wurde: „Die beschweren sich nur, wenn ein Schwarzer gut bezahlt wird, so viel sage ich dazu.“

Macht WWE zu wenig aus afroamerikanischen Stars?

Strickland kochte damit eine Debatte auf, die es rund um WWE schon öfter gab. Sie wurde befeuert dadurch, dass im vergangenen Jahr mehrere afroamerikanische Stars von WWE zu AEW wechselten (Mercedes Moné/Sasha Banks, Ricochet, Bobby Lashley, MVP) - auch MVP äußerte die Ansicht, dass WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque afroamerikanische Stars besser fördern könnte, als er es tue („Ich habe nie gesagt, dass Triple H ein Rassist ist, aber wie er people of color bookt, das ist ein anderes Thema“).

Levesque hat derartige Vorwürfe zurückgewiesen („Ich urteile nicht nach Farbe, ich urteile nach Talent“). Die Frage, ob WWE das in ausreichendem Maße tut, ist schon in der Vergangenheit oft gestellt worden. WWE kann inzwischen auf eine längere Liste afroamerikanischer World Champions verweisen (The Rock, Booker T, Mark Henry, Kofi Kingston, Lashley, Big E, Banks, Bianca Belair), im Aufbaukader NXT regiert Oba Femi als Champion, dem wie Vorgänger Trick Williams eine rosige Zukunft bevorzustehen scheint. Die Frage, ob noch mehr möglich gewesen wäre und ist, liegt im Auge des Betrachters.