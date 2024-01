WWE-Gründer tritt nach neuen, verstörenden Vorwürfen endgültig ab!

Vince McMahon tritt zum zweiten Mal bei WWE zurück

McMahon hatte sich Anfang 2023 zurückgeputscht

Ex-Angestellte Janel Grant mit massiven Vorwürfen

Nun ist die Ex-Angestellte Janel Grant in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt: Sie beschuldigt McMahon, „jahrelangen sexuellen und emotionalen Missbrauch“ an ihr begangen zu haben. Er und der ehemalige Talentchef Laurinaitis hätten sie auch innerhalb des Unternehmens wie eine sexuelle Ware angeboten, „zu ihrem persönlichen Vergnügen und um sich Deals mit umworbenen Wrestlern zu sichern“.

Grant sei mit persönlichen und beruflichen Zuwendungen, aber auch mit Drohungen in einem ausbeuterischen Abhängigkeitsverhältnis gehalten worden. Grant wirft McMahon auch vor, pornographisches Material mit ihr gegen ihren Willen an „tausende“ Personen weitergegeben zu haben.

Auch zu einer Vergewaltigung durch McMahon und Laurinaitis in einem WWE-Konferenzzimmer soll es gekommen sein: Die Anwälte beschreiben in einer Mitteilung plakativ, dass Grant dabei auch noch mit den Worten „Nein heißt Ja“ verhöhnt worden sein soll, einer Umkehrung des Leitspruchs der #MeToo-Bewegung.

Nach Grants Darstellung sei sie schließlich unter Druck gesetzt worden, ihren Job zu kündigen und mit drei Millionen Dollar Schweigegeld ruhiggestellt worden. Grant sei nun auch deswegen an die Öffentlichkeit gegangen, weil McMahon nur einen Teil des Geldes gezahlt hätte – angeblich, weil er Grant vorwirft, die Vereinbarung mit Leaks an die Presse gebrochen zu haben.

McMahon hatte nicht mehr die frühere Machtbasis

Für zusätzlichen Handlungsdruck sorgte der Zeitpunkt, an dem Grants Anwälte wohl nicht ohne strategische Hintergedanken an die Öffentlichkeit gegangen sind: Nicht nur dass am heutigen Samstag mit dem Royal Rumble die Saison eingeläutet wird, in der WWE rund um den Mega-Event WrestleMania im April die größte öffentliche Aufmerksamkeit erzielt.