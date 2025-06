Auf diese Nachricht haben Wrestling-Fans sieben Jahre gewartet

Martin Hoffmann 05.06.2025 • 10:53 Uhr WWE-Rivale AEW enthüllt ein Highlight für ihre historische erste Stadionshow in den USA: Ex-Champion Kenny Omega und Japan-Idol Kazuchika Okada setzen die wohl beste Matchserie der Wrestling-Geschichte nach sieben Jahren fort.

Seit Monaten hatte es sich angedeutet, nun ist es tatsächlich offiziell: Eine von Fans und Kritikern als beste Matchserie der Wrestling-Geschichte gefeierte Rivalität bekommt nach sieben Jahren ein neues Kapitel.

WWE-Rivale AEW hat offiziell angekündigt, dass Kenny Omega und der „Rainmaker“ Kazuchika Okada beim Jahreshöhepunkt All In im Baseball-Stadion der Texas Rangers erneut aufeinandertreffen werden. Bei der ersten Stadionshow von AEW auf US-Boden stehen zwei Titel auf dem Spiel, Omegas International Championship und Okadas Continental Championship, stehen.

Omega vs. Okada für AEW All In perfekt

AEW ließ die Katze am Mittwochabend bei der TV-Show Fyter Fest aus dem Sack, bei dem die beiden sonst an unterschiedlichen Tagen laufenden Shows Dynamite und Collision zu einem Vier-Stunden-Special verschmolzen.

Der Kanadier Omega verteidigte am Ende der Dynamite-Hälfte seinen Titel in einem spektakulären Vier-Länder-Vierkampf gegen US-Schwergewicht Brody King, den Schweizer Ausnahmewrestler Claudio Castagnoli (der ehemalige Cesaro von WWE) und Mexiko-Star Mascara Dorada aus der mit AEW kooperierenden Traditionsliga CMLL.

Nachdem Omega siegte, ertönte die Musik des Japaners Okada, der zum Omega in den Ring kam, ihm seinen Gürtel provokativ ins Gesicht rieb und damit eine Prügelei auslöste, die damit endete, dass Okada dem berüchtigten Finisher One-Winged Angel von Omega entkam.

Die Fans quittierten das Segment mit „Holy-Shit“-Rufen - die Historie der beiden ist dem Großteil der AEW-Fans wohlbekannt.

Revival einer legendären Fehde

Omega und Okada hatten bei ihrer früheren Heimatliga NJPW in Japan eine bahnbrechende Fehde gegeneinander, ihre Kämpfe gelten für viele bis heute als die wrestlerisch beste Matchserie der Geschichte.

Die Rivalität ist auch bekannt dafür, dass der bekannte US-Ringjournalist und Kritikerpapst Dave Meltzer bei der Bewertung der Serie seine berühmte Fünf-Sterne-Skala sprengte und dem letzten Duell bei der Show Dominion 2018 das bis heute gültige Rekord-Rating aus sieben Sternen verlieh - und es damit als bestes Match der Geschichte adelte.

Die Wege von Omega und Okada trennten sich Anfang 2019, als Omega nach Nordamerika zog und dort das Projekt AEW mitbegründete. Im vergangenen Jahr folgte Okada, der langjährige „Franchise Player“ von NJPW, Omega zu der Partnerliga, die Spekulationen über ein Revival der legendären Fehde begannen damit umgehend.

Omega pausierte allerdings 2024 rund ein Jahr aufgrund der Folgen einer potenziell lebensgefährlichen Darmerkrankung, die ihn im Dezember 2023 ereilt hatte. Währenddessen wurde der Grundstein für die Fortsetzung von Omega vs. Okada gelegt, indem sich Omegas langjährige Weggefährten The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) gegen den „Cleaner“ wandten, ihn aus ihrer Gruppierung „The Elite“ warfen und ausgerechnet durch Okada ersetzten - mit ihm zusammen attackierten sie Omega vor einem Jahr brutal, während er noch pausieren hatte müssen.