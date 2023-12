Drama um Wrestling-Topstar: "Einen Tag später und es hätte furchtbar enden können"

Wrestling-Fans kennen und schätzen ihn dafür, dass er im Ring immer wieder an seine körperlichen Grenzen geht – diesmal allerdings hätte es fast schlimme Folgen gehabt.

Kenny Omega, Topstar und ehemaliger World Champion des WWE-Rivalen AEW, musste in der vergangenen Woche aufgrund gefährlicher gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus und fällt nun für unbestimmte Zeit aus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Die Details, die inzwischen bekannt geworden sind, verdeutlichen, dass der Kanadier sich gerade noch rechtzeitig an die Ärzte gewandt hat, die ihn vor noch dramatischeren Konsequenzen bewahrt haben.

Kenny Omega fehlt AEW für „unbestimmte Zeit“

Der 40-Jährige hatte sich am Freitag via Social Media aus dem Krankenbett gemeldet und berichtet: „Ich möchte nichts klein reden: Ich falle für unbestimmte Zeit aus. Ich habe versucht, mich so lange wie möglich durch den Schmerz zu kämpfen, bis es zu viel wurde. Glücklicherweise haben mich die Ärzte zum richtigen Zeitpunkt erwischt.“

Was hinter dem kryptischen Post steckte, wurde später durch Medienberichte enthüllt: Omega war an Divertikulitis erkrankt, einer Art von Darmentzündung, bei der vorher entstandene Ausstülpungen des Organs betroffen sind – es ist dasselbe, in bestimmten Fällen lebensbedrohliche Problem, das WWE-Star Shane McMahon vor WrestleMania 2018 hatte.

In Omegas Fall war verhängnisvoll, dass er selbst die Situation falsch einschätzte und von einer teils ähnlichen Krankheit ausging, die ihn vor einiger Zeit geplagt hatte: einer Hernie (hernia), einem Bauchwandbruch, der wesentlicher Faktor bei seiner langen Auszeit zwischen 2021 und 2022 war.

Irrtum mit gefährlichen Folgen

In seinem Wrestling Observer Radio berichtet der Journalist Dave Meltzer, dass Omega von einer erneuten Hernie ausgegangen sei, sich davon aber nicht abhalten lassen wollte, seine aktuelles Programm bei AEW weiterzuführen: eine Tag-Team-Fehde mit den Champions Ricky Starks und Big Bill, zusammen mit Weggefährte Chris Jericho.

Omega habe sich zuletzt trotz der Schmerzen durch ein Match mit Ethan Page und einen Auftritt bei der Show Dynamite am vergangenen Mittwoch gekämpft. Letztlich seien die Schmerzen jedoch so stark geworden, dass er medizinische Hilfe gesucht hätte.

Meltzer berichtet: „Es war eine wirklich schlimme Situation – wäre er einen Tag später gegangen, hätte es furchtbar enden können.“

Omega sollte eigentlich am 30. Dezember beim neuen Pay Per View World‘s End mit Jericho gegen Starks und Big Bill antreten, nun ist völlig offen, wann Omega in den Ring zurückkehren kann.