Was steckt hinter diesem großen Plot-Twist bei WWE-Rivale AEW?

Die Young Bucks treffen bei AEW All In auf Will Ospreay und Swerve Strickland. Beide Teams setzen in dem vielversprechenden Showdown viel aufs Spiel.

Die Young Bucks, Nicholas und Matthew Jackson, treffen bei AEW All In am 12. Juli in Arlington, Texas in einem Tag Team Match gegen zwei der größten Einzelstars der Liga an: Will Ospreay und den früheren World Champion Swerve Strickland. Ospreay hatte die Jacksons bereits vergangene Woche herausgefordert, ihre (realen) Titel als Executive Vice Presidents aufs Spiel zu setzen. Bei der 300. Ausgabe der TV-Show Dynamite am Mittwoch haben die beiden angenommen - nicht ohne Ospreay und Strickland auch etwas abzuverlangen.