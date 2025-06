Fünf Jahre nach folgenschwerem Drama: Dieses Comeback verblüfft die Wrestling-Welt

Martin Hoffmann 26.06.2025 • 19:28 Uhr Vor fünf Jahren entgleiste die Karriere von Ausnahmewrestler Kota Ibushi durch eine Horrorverletzung. Nun meldet er sich bei WWE-Rivale AEW zurück und nimmt eine große Rivalität mit einem alten Rivalen wieder auf. Fans frohlocken: Er scheint endlich wieder in Topform zu sein.

In wenigen Wochen geht bei WWE-Rivale All Elite Wrestling eine der größten Wrestling-Fehden der Geschichte in eine neue Runde - nun hat AEW noch ein überraschendes Ass aus dem Ärmel gezogen.

Schon zwei Wochen vor dem heiß erwarteten Duell der beiden Ausnahmewrestler Kenny Omega und Kazuchika Okada lebt eine weitere große Rivalität neu auf: Omegas alter Weggefährte Kota Ibushi fordert seinen japanischen Landsmann Okada am kommenden Woche bei der 300. Ausgabe der TV-Show Dynamite. Es ist die Neuauflage einer Matchserie mit einer 12 Jahre langen Geschichte - die vor fünf Jahren zu einem bitteren realen Drama geführt hatte.

Ibushi vs. Okada: Rivalität und bitteres Drama

Der 43 Jahre alte Ibushi, viele Jahre lang Partner Omegas im Tag Team „The Golden Lovers“ und ebenfalls einer der besten Wrestler seiner Generation, verbindet auch mit Okada eine gemeinsame Vergangenheit bei der Traditionsliga NJPW.

Die beiden haben sich schon eine Reihe großer und herausragender Matches geliefert - wobei das letzte zu einem folgenschweren Bruch in Ibushis Karriere geführt hatte.

Der „Golden Star“ war 2021 Okadas Finalgegner im prestigeträchtigen G1-Turnier und erlitt bei einer missglückten Aktion eine Horrorverletzung an der Schulter, die ihn letztlich fast eineinhalb Jahre außer Gefecht setzte.

Das Verletzungsdrama trug zu einem hässlichen öffentlichen Zerwürfnis zwischen Ibushi und NJPW bei, das 2023 damit endete, dass die Liga seinen Vertrag auslaufen ließ.

Ein Schatten seiner selbst

Ibushi wechselte zur US-Partnerliga AEW, bestritt dort allerdings seit Herbst 2023 kein Match mehr. Er schien bei Auftritten für andere Ligen weiter von den Folgen seiner Verletzung gehandicapt und wirkte außer Form, ein Schatten seiner selbst - weit entfernt von der Extraklasse, die ihn früher ausgezeichnet hatte.

Am vergangenen Samstag bei der TV-Show Collision folgte die unerwartete Rückkehr und eine Konfrontation mit Okada, der sich zuletzt der „Family“ von Omegas früherem Manager Don Callis angeschlossen hat.

Bei Dynamite in der US-Stadt Kent im Bundesstaat Washington absolvierte Ibushi gegen Okadas Verbündeten Trent Beretta sein erstes AEW-Match seit mehr als eineinhalb Jahren - und was die Fans sahen, ließ sie verblüfft zurück.

„Er wirkt zum ersten Mal wieder wie er selbst“

„Kota Ibushi wirkt zum ersten Mal seit seiner schweren Schulterverletzung wieder wie er selbst“, kommentierte ein Nutzer der auch international vielbesuchten deutschen Fanpage Cagematch.de - auch andere Fans sehen Berichte bestätigt, dass Ibushi körperlich in der besten Verfassung seit Jahren sein soll.

Für das Match gegen „Rainmaker” Okada kommende Woche ist die Erwartungslast nochmal ungleich höher - ob Ibushi ihr standhalten kann, muss sich zeigen.

Die Ansetzung ist in jedem Fall ein Coup für AEW-Boss Tony Khan, der schon vergangene Woche mit dem erstmaligen AEW-Gastspiel in der traditionsreichen Arena Mexico die beste TV-Quote seit längerer Zeit einfuhr und für das Jubiläums-Dynamite nun nochmal eine Attraktion zu bieten hat, die viele Fans seiner Liga vor den Fernseher locken dürfte.

All In nimmt weiter Formen an

Bei der 300. Dynamite-Episode kommende Woche im kalifornischen Ontario dürfte AEW weiter auf seinen Jahreshöhepunkt All In am 12. Juli im MLB-Stadion der Texas Rangers hinarbeiten - am selben Tag, an dem WWE das World-Title-Match zwischen Champion Gunther und Legende Bill Goldberg als Konkurrenzprogramm angesetzt hat.

Bei All In steigen neben dem Omega-Okada-Duell - bei dem Omegas International und Okadas Continental Title verschmolzen werden sollen die World-Title-Matches zwischen Jon Moxley und Herausforderer Hangman Page sowie Damenchamp Toni Storm und Mercedes Moné (ehemals Sasha Banks) sowie zwei „Casino Gauntlet Matches“ der Frauen und Männer um die nächsten Herausforderer zu küren.

