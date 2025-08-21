Überraschungs-Comeback bei Europa-Gastspiel von WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 21.08.2025 • 09:16 Uhr Bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe aus Europa feiert der maskierte Killswitch seine Rückkehr - und ersetzt den verletzten Nick Wayne bei der Reunion von Adam Copeland und Christian Cage.

Zum ersten Mal seit der Megashow All In 2024 im Londoner Wembley-Stadion vor einem Jahr ist WWE-Rivale All Elite Wrestling zurück in Europa - und hat dabei eine Überraschung im Comeback.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite im schottischen Glasgow vollendete AEW größtenteils die Card für die Großveranstaltung Forbidden Door am Wochenende in London - und inszenierte das Comeback eines lange außer Gefecht gesetzten Stars.

AEW Dynamite: Killswitch ersetzt verletzten Nick Wayne

Die größte Neuigkeit, die in Glasgow offenbart wurde, betrifft die Reunion des legendären Duos Adam Copeland und Christian Cage (ehemals Edge und Christian) am Sonntag: In einem Segment während der Show verkündete ihr junger Rivale Nick Wayne, dass er sich vergangene Woche bei der Keilerei mit Cope und Cage den Fuß gebrochen hat und daher für Forbidden Door außer Gefecht ist.

Wayne präsentierte allerdings sogleich einen alten Bekannten als Ersatzpartner für seinen Verbündeten Kip Sabian: Cages ehemaligen Vollstrecker Killswitch, der sich in einem Videosegment wie Frankensteins Monster vom Krankenbett erhob und dann zum Ring kam und auf Copeland und Cage losging.

Der maskierte Hüne - ehemals: Luchasaurus - war seit All In 2024 nicht mehr für AEW im Ring gestanden, weil er kurz darauf schwer erkrankt war: Killswitch musste wegen einer beidseitigen Lungenentzündung mit ernsten Komplikationen um seine Karriere und auch seine Lebensqualität bangen.

Obwohl Killswitch in der Story eigentlich auf der Seite der „Bösen“ steht, empfingen die Fans ihn mit Jubel - die Freude darüber, dass Killswitch sein gesundheitliches Martyrium überstanden hat und wieder mitmischt bei AEW, überwog. (HINTERGRUND: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt unter Killswitchs Maske)

Card für Forbidden Door nimmt weiter Formen an

Eine weitere Neuigkeit in Bezug auf Forbidden Door brachte das Turnierfinale um ein Tag-Team-Titelmatch gegen das Hurt Syndicate (Bobby Lashley und Shelton Benjamin): Ein sehr sehenswertes Match zwischen FTR und Brodido (Bandido und Brody King) endete nach 30 Minuten mit dem Ablauf des Zeitlimits und einem Unentschieden - so dass beide Teams am Sonntag das Hurt Syndicate in einem Dreikampf fordern werden.

In einem als Schocker angelegten Segment wurden außerdem neue Klauseln für das World-Title-Match zwischen Champion Hangman Page und MJF enthüllt: MJF und seine neuen Verbündeten Ricochet und The Gates of Agony entführten während der Show Pages Freund Mark Briscoe und drohten, ihn in Brand zu stecken - und erpressten damit Page, den Kampf zu den Bedingungen von MJF auszutragen.

Die Bedingungen lauten: Der Titel wechselt auch bei einer Disqualifikation oder einem Auszählen Pages zu MJF - der außerdem von Page ein weiteres Titelmatch abverlangte, sollte er verlieren.