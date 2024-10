Karriere-Aus? Bleibende Schäden? Wrestling-Drama verschlimmert sich

Schwere Komplikationen nach Kollaps

Der bei WWE-Rivale AEW aktive 1,96-Meter-Mann war Ende September in ein Krankenhaus eingeliefert worden , nachdem seine Verlobte ihn zusammengebrochen in ihrem Haus gefunden hatte. Eine beidseitige Lungenentzündung und bedrohlicher Sauerstoffmangel waren diagnostiziert worden.

Wie der bekannte und gut vernetzte Wrestling-Journalist Bryan Alvarez in einem Podcast des Wrestling Observer berichtete, waren die Ärzte zunächst davon ausgegangen, dass Matelson nach einem Monat wieder mit dem Training beginnen könnte. Stattdessen hätte er weitere gesundheitliche Rückschläge erlitten: „Er ist noch nicht wieder im Fitnessstudio und er wird auch noch eine Weile nicht wieder im Fitnessstudio sein. Er wird wahrscheinlich auch noch eine Weile nicht wieder wrestlen können.“

Alvarez fügte an: „Es wurde eine Verkalkung in einer Herzklappe festgestellt und sein Körper produziert kein Eisen, so dass er eine ganze Reihe von Tests machen muss. Es ist schlimm.“ Mittlerweile befinde sich der Wrestler wieder zu Hause - müsse allerdings ständig mit Sauerstoff versorgt werden, da ein sehr großes Risiko eines Rückfalls bestehe. Die Lungentests hätten Befürchtungen geweckt, dass Matelsons Lunge bleibende Schäden davongetragen haben könnte.