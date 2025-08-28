Umjubeltes Comeback bei WWE-Rivale AEW - weitere bahnen sich an

SPORT1 28.08.2025 • 07:56 Uhr Bei AEW Dynamite besiegt Moxley Garcia, Wheeler Yuta fordert Spotlight, HOOK kehrt mit neuem Theme zurück, attackiert Yuta, Rivalität eskaliert stark.

Es war eine Show an historischer Stätte - und ein Moment wie in alten Zeiten.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite gastierte All Elite Wrestling in der 2300 Arena in Philadelphia, der einstigen Heimatbasis der revolutionären Neunziger-Kultliga ECW. Als Bonbon für die Fans in der legendären „Bingo Hall“ hatte AEW ein umjubeltes Comeback in petto, das genau so inszeniert war wie früher dort üblich - von einem aufstrebenden Star mit familiärer Connection zur ECW Arena.

AEW Dynamite: Hook ist zurück

Nach dem Eröffnungsmatch, in dem der ehemalige World Champion Jon Moxley Daniel Garcia besiegte, blieb Moxleys Sidekick Wheeler Yuta im Ring und drohte unter Buhrufen damit, bis zum Ende der Sendung nicht mehr wegzugehen.

In diesem Moment ging das Licht aus - ein typisches Stilmittel des früheren ECW-Promoters Paul Heyman bei großen Überraschungsdebüts und -comebacks.

Als das Licht wieder anging, erschien das Logo von Hook auf der Leinwand und der Sohn der ECW-Ikone Taz stürmte zum Ring, um Yuta eine Tracht Prügel zu verpassen.

Wie einst Vater Taz bei ECW

Hook, der seit April wegen einer schweren Gehirnerschütterung außer Gefecht gewesen war, zeigte diverse seiner Standardaktionen gegen das Mitglied der Death Riders, mit denen er vor seiner Zwangspause eine Fehde bestritten hatte.

Unter anderem nahm er Yuta in die Tazmission, den Finisher seines Vaters, der zu den größten ECW-Legenden zählt und in der 2300 Arena zahlreiche große Fights mit und gegen andere Liga-Ikonen wie Rob Van Dam, Tommy Dreamer und den in diesem Jahr verstorbenen Sabu bestritten hatte.

Der zurückgekehrte Hook - dessen Vater inzwischen Kommentator bei AEW ist - präsentierte bei seiner Wiederkehr auch ein programmatisches neues Theme, „So tell the Girls I am back in Town“, von Jay-Jay Johanson.

Hooks Comeback ist storytechnisch von Fragen begleitet: Vor seiner Verletzung war er Mitglied der Gruppierung The Opps um Mentor Samoa Joe - bei einem einmaligen Auftritt Hooks während seiner Reha deuteten sich jedoch Spannungen zwischen ihm und Joe an.

Weitere Comebacks nahen

Bereits am Wochenende bei dem Großevent Forbidden Door in London hatte es ein größeres Comeback nach langer Abwesenheit gegeben: Kraftpaket Wardlow meldete sich auf eine Attacke auf Swerve Strickland zurück (der seinerseits wegen einer OP eine Weile ausfällt. ebenso wie Will Ospreay) und schloss sich der Don Callis Family um Kazuchika Okada an.

Auch mehrere andere AEW-Stars scheinen unmittelbar vor einer Rückkehr zu stehen: Publikumsliebling Orange Cassidy ist laut Medienberichten wieder fit und dürfte demnächst wieder in den Shows auftauchen.

Dasselbe scheint für Jack Perry zu gelten, der im Winter ohne Erklärung aus den Shows geschrieben wurde: Seine Verbündeten The Young Bucks brachten Perrys Namen während ihrer Webshow Being The Elite wieder ins Gespräch: In einem vielsagenden Segment war in dem Clip zu sehen, wie die die Bucks sich ihre Niederlage im Hauptkampf von Forbidden Door ansahen - und dabei einen Anruf von Perry bekamen, den sie nicht annahmen.