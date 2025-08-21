Wrestling-Paukenschlag! Deutscher Shootingstar debütiert für WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 21.08.2025 • 11:09 Uhr Der deutsche Shootingstar Bozilla debütiert am Sonntag für WWE-Rivale AEW. Die Tochter von Szene-Legende Ulf Hermann fordert in einem internationalen Titel-Vierkampf einen US-Superstar heraus.

Die internationale profilierteste deutsche Wrestlerin steht vor einem unvermittelten Sprung auf die große Bühne!

Die aus Hannover stammende Hünin Bozilla (Bo Joy) wird am Sonntag ihr Debüt für den WWE-Konkurrenten AEW feiern: Wie die Liga am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite ankündigte, wird die 21-Jährige am Sonntag bei der Großveranstaltung Forbidden Door in der Londoner O2 Arena an einem großen Damentitelmatch beteiligt sein und Superstar Mercedes Moné herausfordern, die ehemalige Sasha Banks von WWE.

Bozilla in der Wrestling-Szene auf dem Weg nach oben

Die 1,81 Meter große Bozilla ist die Tochter der deutschen Szene-Legende Ulf Hermann, die in den Neunzigern für Paul Heymans wegweisende Kultliga ECW aktiv war und dort unter anderem mit den Liga-Ikonen Rob Van Dam und Sabu im Ring gestanden war.

Hermanns Tochter ist seit 2022 aktiv und hat mit ihrer imposanten Erscheinung und ihrem intensiven Power-Stil schnell internationale Aufmerksamkeit erregt: Im vergangenen Jahr wurde sie von der japanischen Frauenliga Marigold engagiert - einem von WWE protegierten Konkurrenzprojekt für den lokalen Marktführer Stardom, initiiert von dessen abtrünnigem Gründer Rossy Ogawa. Bozilla war dort Tag-Team-Champion und bestritt auch einige Matches mit dem Topstar der Promotion, der mittlerweile zu WWE gewechselten Giulia.

In diesem Jahr feierte Bozilla am WrestleMania-Wochenende ihr USA-Debüt bei der Independent-Liga GCW, wo sie auf die körperlich und stilistisch ähnlich veranlagte AEW-Wrestlerin „Megasus” Megan Bayne traf. Kurz darauf folgte ein in der japanischen Szene für einigen Wirbel sorgender Wechsel: Bozilla lief von Marigold zu Stardom über - womit sich ihr auch die Perspektive AEW eröffnete. Erst kürzlich hat die Liga die Österreicherin Thekla von Stardom verpflichtet.

Gastspiel bei AEW: Eine große Chance

Die Promotion von Tony Khan kooperiert mit Stardom - wie auch mit der japanischen Schwesterliga NJPW. Die gemeinsam mit NJPW ausgerichtete Veranstaltung Forbidden Door wird nun zu einer Gelegenheit für Bozilla, sich bei AEW zu präsentieren - und damit vor dem größten Publikum, das sie bislang hatte.

Bei Dynamite in Glasgow kündigte AEW an, dass Bozilla als Vertreterin von Stardom für den internationalen Vierkampf um den TBS Title von Moné ins Rennen gehen wird.

Moné wird in dem Match von je einem Kadermitglied von AEW, Stardom und der mexikanischen Promotion CMLL gefordert: AEW wird vertreten von der frisch verpflichteten Britin Alex Windsor (Lebensgefährtin von Topstar Will Ospreay), CMLL von der jungen Texanerin Persephone.

