Der erste Paukenschlag des WWE-Sommers

Die aufstrebende Giulia erringt bei WWE SmackDown in Saudi-Arabien ihren ersten Hauptkader-Titel. CM Punk rächt sich vor Night of Champions für einen Tiefschlag John Cenas.

Die aufstrebende Giulia erringt bei WWE SmackDown in Saudi-Arabien ihren ersten Hauptkader-Titel. CM Punk rächt sich vor Night of Champions für einen Tiefschlag John Cenas.

Einen Tag vor dem Großereignis Night of Champions am heutigen Samstag im saudi-arabischen Riad hat die Wrestling-Liga an gleicher Stelle schon einen Titelwechsel inszeniert: Newcomerin Giulia hat sich bei der TV-Show SmackDown den United States der Frauen gesichert.

WWE SmackDown: Giulia entthront Zelina Vega

Die in London als Sohn eines italienischen Vaters und einer japanischen Mutter geborene Giulia hatte sich in den vergangenen Jahren als wrestlerisch herausragendes Aushängeschild der japanischen Frauenliga Stardom einen Namen gemacht: Im Frühjahr 2024 unterschrieb die 31-Jährige bei WWE, wo sie sich ebenfalls schnell nach oben gearbeitet hat.

Night of Champions wirft Schatten voraus

Am Abend bei Night of Champions stehen die Finals der King- und Queen-of-the-Ring-Turniere (Cody Rhodes vs. Randy Orton, Jade Cargill vs. Asuka) im Vordergrund, bei denen die kommenden Titelherausforderer für den Sommerhöhepunkt SummerSlam im August ermittelt werden.