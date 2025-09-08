Tod mit 39: Zweite Wrestling-Tragödie innerhalb von 24 Stunden

Martin Hoffmann 08.09.2025 • 20:06 Uhr Wenige Stunden nach dem Tod von Taishin Nagao wird bekannt, dass auch der bekannte US-Independent-Kämpfer Jaka nach einem Herzinfarkt den Kampf um sein Leben verloren hat.

Die Wrestling-Welt ist innerhalb von 24 Stunden von zwei tragischen Todesfällen erschüttert worden: Nachdem am Sonntag zunächst der Tod des japanischen Nachwuchsstars Taishin Nagao an den Folgen eines Bus-Unfalls bekannt geworden war, folgte in der Nacht zum Montag die nächste traurige Nachricht.

Wie die Independent-Liga Beyond Wrestling vermeldete, ist Jonathan Etcheverria alias Jaka im Alter von nur 39 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben.

Jaka war mit diversen WWE- und AEW-Stars verbunden

Der aus New York stammende Jaka, trainiert unter anderem von Ringikone Harley Race, war seit 2007 in diversen US-Ligen wie GCW, CZW und CHIKARA aktiv. Er bestritt 2021 auch einen Auftritte für WWE-Konkurrent AEW - in der mittlerweile eingestellten Webshow Dark: Elevation.

Am bekanntesten ist er wohl für seine Zeit bei der Liga EVOLVE, wo er im selben Zeitraum aktiv war wie diverse spätere WWE- und AEW-Stars, unter ihnen Darby Allin, Austin Theory, Sammy Guevara, Keith Lee und Matt Riddle. Er hielt zweimal die Tag-Team-Titel der Liga mit seinem langjährigen Partner Chris Dickinson.

Jakas Familie hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass er infolge eines Herzinfarkts auf der Intensivstation lag. Die Szene nahm großen Anteil, an einer Spendenaktion zur Abdeckung der Arztkosten beteiligten sich unter anderem AEW-Chef Tony Khan und diverse Wrestler der Liga, wo Jaka diverse Freunde und Weggefährten hatte - unter anderem spendeten MJF, Jack Perry, Roderick Strong und Daniel Garcia.