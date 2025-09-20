WWE-Legende debütiert bei AEW

SPORT1 20.09.2025 • 22:40 Uhr Hall-of-Fame-Mitglied Beth Copeland, die ehemalige Beth Phoenix, folgt ihrem Ehemann Adam und dessen Partner Christian Cage zu All Elite Wrestling und schaltet sich bei All Out in die Fehde mit FTR ein.

Seit einigen Wochen ist ein legendäres Wrestling-Duo wieder vereint - nun ist eine weitere alte Bekannte als Verstärkung eingetroffen.

WWE-Hall-of-Fame-Mitglied Beth Copeland, die ehemalige Beth Phoenix, hat ihr Debüt für Konkurrent All Elite Wrestling gefeiert - und ist ihrem Ehemann Adam und dessen Jugendfreund Christian Cage in einem großen Match zu Hilfe gekommen.

AEW All Out: Beth Copeland hilft Ehemann Adam gegen FTR

Bei dem Pay Per-View All Out in Toronto trafen Copeland und Cage - die ehemaligen Edge und Christian - in einem Duell der Generationen auf das Duo FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler), eines der profiliertesten Teams der Gegenwart.

Copeland und Cage lieferten bei ihrem Kanada-Heimspiel diverse nostalgische Momente: Copeland grüßte mit einem Five Knuckle Shuffle und dem FU den alten Rivalen John Cena - der später in der Nacht bei WWE Wrestlepalooza gegen Brock Lesnar eines seiner letzten Matches bestreitet -, mit einem doppelten Sharpshooter von Copeland und Cage gab es auch eine Hommage an den kanadischen Showkampf-Nationalhelden Bret „The Hitman“ Hart.

Weil FTR öfters unfaire Hilfe von ihrem Manager Stokely Hathaway bekamen, hatte Beth irgendwann genug, begab sich unter dem Jubel der Fans Richtung Ring, streckte Hathaway mit einem Spear nieder und trug ihn vom Ring weg.

Im Ring fuhr Adam Copeland schließlich mit einem Spear gegen Wheeler den Sieg für sein Team ein - was aber noch nicht das Ende der Szenerie und der Rivalität bedeuten sollte.

Copeland und Christian Cage siegen - doch die Fehde geht weiter

Die Siegesfeier von Cage und dem Ehepaar Copeland wurde von Cages früheren Verbündeten The Patriarchy gesprengt (Nick Wayn, Mother Wayne und Kip Sabian), die die Sieger ablenkten - und FTR damit einen Hinterhalt ermöglichten.

FTR attackierten Cage und Adam Copeland, fesselten Letzteren mit Handschellen am Ring - und wandten sich schließlich auch Beth zu, als die sich handgreiflich gegen Harwood und Wheeler zur Wehr setzte.

FTR verpassten Beth einen Spike Piledriver, mit dem sie sie auf den Nacken fallen ließen, während Ehemann Adam hilflos zuschauen musste. Ein Rachefeldzug von Copeland und Cage und ein Rückmatch dürfen unter diesen Umständen als ausgemacht gelten.