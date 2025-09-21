WWE-Idol wird gnadenlos demontiert

SPORT1 21.09.2025 • 08:42 Uhr Bei der neuen Show Wrestlepalooza setzt der zurückkehrende Brock Lesnar ein Zeichen und nimmt Legende John Cena auseinander - vor den Augen eines NBA-Superstars.

Elf Jahre nach ihrem berühmtesten Aufeinandertreffen hat WWE-Topstar Brock Lesnar dort angefangen, wo er beim SummerSlam 2014 aufgehört hat: mit einer kompromisslosen Demontage des scheidenden John Cena.

Im Eröffnungsmatch der neuen, wegweisenden Show Wrestlepalooza in Indianapolis geriet die Neuauflage des Gigantenduells vor den Augen von NBA-Star und WWE-Edelfan Tyrese Halliburton zu einer einseitigen Angelegenheit.

Lesnars Comeback-Match, nachdem die Liga ihn aus brisanten Gründen zwei Jahre nicht eingesetzt hatte, war ein Statement, dass das „Beast Incarnate“ beim Wrestling-Marktführer wieder eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Cena, der seine Karriere am Ende des Jahres beenden wird, gab sich dafür einmal mehr als reines Opferlamm her - wie schon in dem bemerkenswerten Duell 2014.

WWE Wrestlepalooza: Brock Lesnar demontiert John Cena

Lesnar besiegte Cena im Eröffnungskampf von Wrestlepalooza - der ersten Großveranstaltung von WWE unter dem Dach des neuen WWE-Medienpartners ESPN - innerhalb von weniger als zehn Minuten. Es gab keine längere Offensivphase Cenas, der am Ende fünfmal Lesnars Spezialaktion F5 einsteckte. Mehrfach wurden während und nach dem Kampf junge Fans Cenas im Publikum eingeblendet, die in Tränen aufgelöst waren.

Während es für den 48 Jahre alten Cena eines der letzten Matches seiner Abschiedstour war, wird der gleich alte Lesnar offensichtlich wieder ganz oben angreifen. In einer zusätzlich erwähnenswerten Entwicklung gab es auch eine Reunion Lesnars mit seinem langjährigen Manager Paul Heyman, der Lesnar wie in früheren Zeiten ankündigte, dann aber den Ring verließ.

Es bleibt abzuwarten, ob die Wiedervereinigung von Dauer ist oder eine Falle wie vor einigen Jahren in der Fehde zwischen Lesnar und Roman Reigns. Heyman ist aktuell Mastermind der Gruppierung The Vision um World Champion Seth Rollins - der ein logischer Gegner Lesnars in den kommenden Monaten wäre.

Lesnar - der Mann, der einst auch die legendäre WrestleMania-Siegesserie des Undertaker beendet hatte - hatte sich am Ende des SummerSlam Anfang August mit einer Attacke auf Cena zurückgemeldet. Er war zuvor seit Anfang 2024 von WWE bewusst kaltgestellt worden, weil er verwickelt war in den Sexskandal um den zurückgetretenen WWE-Gründer Vince McMahon: Der verheiratete Lesnar soll sich sexuelle Dienste der früheren WWE-Angestellten Janel Grant, die McMahon Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung vorwirft, im Gegenzug für eine Vertragsverlängerung zugesichert haben.

Mit Lesnars Wiederkehr, während das Verfahren gegen McMahon noch immer läuft, sind weiter nicht alle Fans einverstanden: Während des Matches hielt ein Zuschauer ein Schild mit der Aufschrift „Er sollte nicht hier sein und wir alle wissen warum“ hoch - und bekam dafür in den sozialen Medien einige Aufmerksamkeit.

AJ Lee und CM Punk siegen, neuer Damenchampion

Die Neuauflage der bis ins Jahr 2002 zurückreichenden Rivalität Lesnar vs. Cena stand im Zentrum der Bewerbung von Wrestlepalooza - von WWE am selben Tag angesetzt wie die Konkurrenzveranstaltung All Out von AEW (AEW schob All Out in den Nachmittag, das Lesnar-Cena-Duell überschnitt sich noch mit dem All-Out-Hauptkampf Hangman Page vs. Kyle Fletcher).

Das zweite besondere Ereignis des Abends war das Comeback-Match von AJ Lee an der Seite von Ehemann CM Punk: Punk und Lee besiegten in einem rund 30 Minuten langen und gekonnt inszenierten Match World Champion Rollins und dessen Frau Becky Lynch. Lee zwang Lynch mit ihrem Finisher Black Widow zur Aufgabe - und meldete so auch Ansprüche auf Lynchs Intercontinental-Titel an.

Einen Sieg für The Vision gab es zuvor, als Rollins‘ Verbündete Bron Breakker und Bronson Reed Jimmy und Jey Uso bezwangen - auch wegen eines missglückten Eingriffs von LA Knight, der die andauernden Spannungen zwischen ihm und Jey Uso fortsetzte.

Den wegen der Schwangerschaft von Ex-Champion Naomi vakanten World Women‘s Title sicherte sich der chilenische Shootingstar Stephanie Vaquer mit einem Sieg über die Japanerin Iyo Sky in einem weiteren herausragenden Match. Im Hauptkampf der Show verteidigte Cody Rhodes erwartungsgemäß seinen WWE-Titel gegen Drew McIntyre.

