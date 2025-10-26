Frühere WWE-Hoffnung überrascht bei Konkurrent AEW

Martin Hoffmann 26.10.2025 • 07:50 Uhr Nixon Newell, die ehemalige Tegan Nox, taucht bei AEW Collision in einem Backstage-Segment auf und bahnt ein Match unter Beteiligung einer früheren WWE-Kollegin an.

Überraschungsdebüt bei All Elite Wrestling: Die frühere WWE-Nachwuchshoffnung Nixon Newell - ehemals: Tegan Nox - hat bei der TV-Show Collision die AEW-Bühne betreten und ein Match mit einer WWE-Weggefährtin angebahnt.

Newell tauchte in einem Backstage-Segment an der Seite von Miranda Alize auf, die seit einiger Zeit bei der AEW-Partner- und Aufbauliga ROH aktiv ist. Gemeinsam mit Alize forderten die beiden Newells frühere WWE-Kollegin Tay Melo (ehemals: Tay Conti) und Anna Jay zu einem Match heraus.

Findet die ehemalige Tegan Nox bei AEW ihr Glück?

Die Waliserin Newell war zwischen 2017 und 2021 im WWE-Aufbaukader NXT aktiv und spielte dort zeitweise eine prominente Rolle, wurde allerdings von insgesamt drei Kreuzbandrissen immer wieder zurückgeworfen worden.

Nachdem Nox 2021 in den Hauptkader befördert wurde, blieb sie dort glücklos: Im Herbst 2021 wurde sie von Ex-Boss Vince McMahon einmal entlassen.„ Ihr alter NXT-Förderer “Triple H“ Paul Levesque holte sie ein Jahr später zurück, durchsetzen konnte sich Nox aber einmal mehr nicht und bekam Ende 2024 ein weiteres Mal die Papiere.

Einen Vertrag bei AEW dürfte die 30 Jahre alte Newell noch nicht unterschrieben haben, ihr Auftritt wirkt wie ein Probelauf im Kontext des nahenden Turniers um die neu eingeführten Tag-Team-Titel der AEW-Frauendivision. Jay und Melo nehmen an der Konkurrenz teil, mit einem Sieg würden sich Newell und Alize - eine Schülerin von WWE Hall of Famer Booker T, gegen die Newell in der Independent-Szene schon einige Matches haben - nach Drehbuchlogik für weitere Auftritte empfehlen.