Gefeuerter WWE-Star zurück bei Konkurrent AEW!

Wenige Wochen nach seinem Rauswurf bei WWE feiert der mexikanische Top-Wrestler Andrade El Idolo sein Comeback bei All Elite Wrestling - und bekommt sofort ein hochkarätiges Programm.

Das ging schnell! Kaum mehr als zwei Wochen nach seinem Rauswurf bei WWE ist der mexikanische Top-Wrestler Andrade El Idolo zurück an alter Wirkungsstätte.

Der Ex-Ehemann von Charlotte Flair feierte in der Nacht zum Donnerstag sein Comeback bei AEW: Am Ende der Jubiläumsausgabe zum 6. Geburtstag der TV-Show Dynamite stürzte sich der 35-Jährige sogleich wieder in eine große Fehde.

AEW Dynamite: Andrade El Idolo attackiert Kenny Omega

Andrades Rückkehr war ein Überraschungsclou zu Beginn der Sendung: Nach dem starbesetzten Eröffnungskampf, in dem Kenny Omega und die Tag-Team-Champions Brodido (Brody King und Bandido) die Young Bucks und Josh Alexander besiegten, hielt Omega eine Ansprache an die Fans, in denen er ihnen für ihre Treue dankte.

Als das Segment vorbei schien, ging plötzlich das Licht aus - und als es wieder anging, stand ein maskierter Mann hinter Omega, der sich als Andrade entpuppte.

Andrade ging auf den früheren World Champion los und verbündete sich dabei mit dessen Ex-Manager Don Callis. Der Rückkehrer bekommt damit gleich eine große Fehde, die wrestlerisch hochwertig zu werden verspricht.

Andrade und Omega hatten 2021 schon ein Match bei der damaligen AEW-Partnerliga AAA in Mexiko (inzwischen im Besitz von WWE). Nun bietet die neu angefachte Fehde Crossover-Potenzial für die aktuelle AEW-Kooperation mit der mexikanischen Traditionsliga CMLL.

Bei WWE entlassen, nun zurück beim Rivalen

Andrades Aus bei WWE war Mitte September bekannt geworden, er musste laut Medienberichten aus disziplinarischen Gründen gehen: Es soll hinter den Kulissen einen Vorfall gegeben haben, der WWE zu dem Schritt bewogen hätte.

Die Wege von WWE und Andrade trennten sich bereits zum zweiten Mal: Der ehemalige NXT- und US-Champion hatte 2021 von sich aus seine WWE-Entlassung gewünscht und schließlich gewährt bekommen.

Er wechselte zu Konkurrent AEW, wo er teils eine größere Rolle im Programm spielte - aber wo es auch einige Backstage-Reibereien gab. Unter anderem gab es eine Suspendierung wegen einer Backstage-Handgreiflichkeit mit Wrestler-Kollege Sammy Guevara (der bei AEW zuletzt ironischerweise ein Bündnis mit Andrades altem Weggefährten Rush gebildet hat) und wiederkehrende Irritationen um öffentliche Koketterie Andrades mit einem Abgang.