Wrestling-Ikone sorgt für umjubelte Überraschung

Martin Hoffmann 19.10.2025 • 07:48 Uhr Der legendäre Sting schaltet sich in den Hauptkampf des AEW-Großevents WrestleDream ein - und rettet seinen Zögling Darby Allin aus höchster Not.

Er selbst ist im vergangenen Jahr in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden – hatte in dieser Nacht aber noch eine Überraschung in petto.

Wrestling-Legende Sting hat in der Nacht zum Sonntag einen Überraschungsauftritt bei WWE-Rivale AEW absolviert. Die Ikone der untergegangenen Liga WCW schaltete sich in den Hauptkampf zwischen seinem Zögling Darby Allin und dem früheren WWE und AEW World Champion Jon Moxley ein und sorgte dabei für eine umjubelte Wendung.

AEW WrestleDream: Darby Allin und Jon Moxley bekriegen sich brutal

Allin und der frühere Dean Ambrose sind seit vergangenem Jahr in eine blutige Hassfehde verstrickt, die am Samstag in St. Louis in einem I Quit Match gipfelte.

Die besagte Kampfart ist nur dadurch zu gewinnen, dass einer den anderen dazu bringt, die Worte „Ich gebe auf“ über die Lippen zu bringen. Weil beide bekannt für ihre unnachgiebige Härte gegenüber ihren Gegnern und sich selbst sind, war schon vorab zu erahnen, dass sich aus dieser Konstellation eine heftige Schlacht entwickeln würde.

Moxley, unterstützt von seiner Gruppierung The Death Riders (Marina Shafir, Pac, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Daniel Garcia), hatte am Ende klar die Oberhand, konnte Allin aber trotz viel Waffengewalt nicht dazu bringen, sich zu fügen.

Letztlich eskalierte die Szenerie auf skurrile Art an den Punkt, an dem die Death Riders ein Aquarium einsetzten und Allin zu ertränken drohten – womit auch der Moment gespiegelt wurde, mit dem die Death Riders sich bei AEW eingeführt hatten: der verstörende Versuch, Moxleys früheren Freund Bryan Danielson mit einer Plastiktüte zu ersticken.

Als der gefolterte Allin der Bewusstlosigkeit nahe war, ging plötzlich das Licht aus – und es zeigte sich, dass er noch ein Ass im Ärmel hatte.

Sting als Zünglein an der Waage

Als das Licht wieder anging, stand plötzlich der mittlerweile 66 Jahre alte Sting hinter Moxley – mit nun grauen Haaren und modischem Bart, aber immer noch mit seinem Baseballschläger bewaffnet. Der einstige Rivale von Hulk Hogan und Ric Flair zerschlug damit das Aquarium und reichte Allin den Schläger wie Obi-Wan Kenobi Luke Skywalker das Lichtschwert.

Mit einer Mischung aus den eigenen Spezialaktionen und denen Stings fertigte Allin Moxley dann ab, am Ende nahm Allin Moxley in Stings berühmten Scorpion Death Lock und brachte ihn tatsächlich zur Aufgabe.

Wenige Monate, nachdem der passionierte Extremsportler Allin den Mount Everest bezwungen hat, feierte er damit seinen bislang größten Sieg bei AEW – und dürfte damit über kurz oder lang auch nach dem World Title der Liga greifen.

Samoa Joe wendet sich gegen Champion Page

Im Co-Main-Event der Show verteidigte der aktuelle World Champion Hangman Page seinen Titel gegen Veteran Samoa Joe – mit dem er allerdings noch eine Weile zu beschäftigt sein scheint.

Nachdem Joe Pages Sieg scheinbar fair anerkannte, attackierten er und seine Verbündeten Powerhouse Hobbs und Katsuyori Shibata Page plötzlich und signalisierten damit, dass sie noch nicht fertig mit ihm sind – ein „Heel Turn“ der Trios Champions, die sich damit nun als Bösewichte definieren.

Für einen weiteren wichtigen Moment der Show sorgte Mercedes Moné, die sich mit einem Sieg über den ROH-TV-Interims-Champion Mina Shirakawa ihren elften Titelgürtel aus verschiedenen Ligen auf einmal sicherte – und damit den Rekord des legendären Ultimo Dragon brach.