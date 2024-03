Legendäre Wrestling-Karriere nimmt ein überraschendes Ende

In knapp zwei Wochen wird er 65, er blickt auf eine Ringkarriere zurück, die fünf Jahrzehnte umspannt, nun ist er endgültig von der Bühne abgetreten. Nicht ohne die Millionenschar seiner Fans noch einmal in Ekstase zu versetzen.

Wrestling-Ikone Sting hat in der Nacht zum Montag sein letztes Match bestritten, im Hauptkampf des Pay Per Views Revolution gönnte ihm WWE-Rivale AEW die erwartet emotionale Abschiedsvorstellung - und eine umjubelte Überraschung am Ende.

Sting gewinnt bei AEW Revolution sein letztes Match

Dreieinhalb Jahre nach Rücktritt vom Rücktritt ist Schluss

„The Icon“ war in der Wrestling-Hochburg Greensboro - wo er 1988 sein erstes großes Match gegen Ric Flair absolvierte - nun im Gegensatz dazu ein Abschied als Sieger vergönnt. Dem Ideal, beim Abgang die Fackel an die jüngere Generation weiterzureichen, wurde er auf andere Weise gerecht: Er pries Partner Allin - der sich in einem brutalen Match heftige Stürze und Wunden in Kauf nahm - als „besten Tag-Team-Partner, den ich je hatte“.