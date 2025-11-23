"Was für eine unglaubliche Rückkehr": Dreifach-Paukenschlag bei WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 23.11.2025 • 08:43 Uhr Bei AEW Full Gear überschlagen sich die Ereignisse: Der Hauptkampf um den World Title endet mit einem Heel Turn, eineM Titelwechsel – und einer spektakulär inszenierten Rückkehr.

Eine turbulente Shownacht bei All Elite Wrestling hat die Landschaft beim WWE-Rivalen in weiten Teilen völlig neu geordnet.

Der Hauptkampf der Großveranstaltung Full Gear in Newark bei New York endete mit gleich drei Paukenschlägen: Es gab einen überraschenden „Heel Turn“, die Krönung eines neuen World Champions – und ein groß inszeniertes, umjubeltes Comeback eines Topstars.

AEW Full Gear: Samoa Joe entthront Hangman Page

In dem Main Event von Full Gear setzte Champion „Hangman“ Adam Page seinen Titel in einem Steel Cage Match gegen die lebende Ringlegende Samoa Joe aufs Spiel, der sich beim letzten Pay Per-View WrestleDream gegen Page gewandt hatte.

Das Duell mit Joe endete nun mit einer weiteren bösen Überraschung für Page: Joe bekam in dem Match nicht nur erwartungsgemäß Hilfe seiner Verbündeten Powerhouse Hobbs und Katsuyori Shibata – auch ein vermeintlicher Rettungseinsatz erwies sich als Falle.

Joes Weggefährte Hook, der scheinbar zusammen mit Partner Eddie Kingston anrückte, um Page zu helfen, wandte sich stattdessen ebenfalls gegen den Hangman, schlug ihn mit dem Titelgürtel k.o. und ermöglichte Joe so den Sieg und den zweiten World-Title-Gewinn bei AEW. Hook, Sohn der ECW-Legende Taz, hat sich somit erneut mit Joe verbündet und dessen Gruppierung The Opps wieder angeschlossen, nachdem er zwischenzeitlich mit seinem Mentor zerstritten war.

Als ein blutig geprügelter Joe und sein Team den Sieg inmitten einer Traube von Wrestling-Schülern aus dem Opps Dojo feierten, zeigte sich dann, dass dies noch nicht der Schlussclou war.

Swerve Strickland meldet sich zurück

Während Joe jubelte, ging plötzlich das Licht aus und die Projektion eines brennenden Hauses war zu sehen – das Symbol des zuletzt wegen einer Meniskus-OP außer Gefecht gesetzten Swerve Strickland.

Tatsächlich tauchte dann zunächst Stricklands Manager Prince Nana, dann Strickland selbst zu den Klängen einer neuen Musik auf: Der ehemalige World Champion näherte sich dem Ring – und räumte auf wie im Wildwest-Saloon: Strickland prügelte sich durch die Opps-Schüler, während sich Joe, Hook, Shibata und Hobbs taktisch auf die Einmarschrampe zurückzogen. „Was für eine unglaubliche Rückkehr“, bejubelte Kommentator Excalibur die spektakuläre, tarantinoeske Inszenierung.

Der wieder aufgerichtete Page stellte sich an die Seite seines einstigen Erzrivalen, die beiden warfen dem neuen Champion böse Blicke zu, womit die Show endete.

Drei weitere Titelwechsel

Zu diversen weiteren Titelwechseln kam es schon vor den Hauptkämpfen: Die bisherigen Tag-Team-Champions Brodido verloren die Titel an FTR (Dax Harwood und Cash Wheeler), die die Gürtel zum dritten Mal eroberten – und damit wohl den Weg bereiteten für eine Titelfehde gegen das mit ihnen rivalisierende Legendenduo Adam Copeland und Christian Cage (ehemals Edge und Christian).

Seinen ersten Titel überhaupt bei AEW eroberte Ex-WWE-Star Ricochet, der die Casino Battle Royale um den neu eingeführten National Title der Liga gewann. Auch Tag-Team-Legende Mark Briscoe holte sein erstes Gold bei AEW: In einem brutalen No Holds Barred Match ohne Regeln entthronte er den bisherigen TNT-Champion Kyle Fletcher.

Briscoe rang den Jungstar nieder, indem er ihn durch einen mit Stacheldraht präparierten Tisch warf und anschließend den Jaydriller folgen ließ – den Finisher seines tödlich verunglückten Bruders Jay Briscoe.

Keinen Titelwechsel gab es im Co-Main-Event der Show, in dem Damenchampion Kris Statlander Divisions-Topstar Mercedes Moné (ehemals Sasha Banks) abwehrte. In einem weiteren wichtigen Match setzte Kyle O’Reilly seinen aktuellen Lauf mit einem Sieg gegen den ehemaligen World Champion Jon Moxley fort.

Kenny Omega und die Young Bucks reformieren The Elite

Eine weitere große Entwicklung gab es, als sich die drei AEW-Mitgründer Kenny Omega und The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) nach langer Entfremdung wieder zusammentaten.

Nach einem Sieg von Omega und dem Jurassic Express gegen die Bucks und Josh Alexander wurde Omega Zielscheibe einer Attacke der „Family“ von Omegas früherem Manager Don Callis. Die Bucks entschieden sich – obwohl Callis sie mit Geld bestechen wollte -, ihrem alten Freund zu helfen und die Bösewichte zu vertreiben.