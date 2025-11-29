Wrestling-Hammer! Schweizer Star schreibt Geschichte

Martin Hoffmann 29.11.2025 • 09:24 Uhr Claudio Castagnoli ist neuer Schwergewichts-Champ der mexikanischen Traditionsliga CMLL - und übernimmt dort nun parallel zu seinem Engagement bei WWE-Rivale AEW eine tragende Rolle.

Später Karriere-Meilenstein für einen deutschsprachigen Ausnahme-Wrestler: Claudio Castagnoli ist neuer Schwergewichts-Champion der mexikanischen Traditionsliga CMLL und hat in der legendären Arena Mexico einen Triumph mit historischer Tragweite vollbracht.

Der ehemalige Cesaro von WWE - inzwischen hauptsächlich bei US-Konkurrent AEW aktiv - hat bei der Show CMLL Viernes Espectacular den bisherigen World Heavyweight Champion Gran Guerrero nach drei Jahren entthront und ist damit der erste Europäer seit über 30 Jahren, der in der über 90 Jahre alten Liga an der Spitze der Schwergewichts-Division thront.

Castagnoli neuer Schwergewichts-Champ bei CMLL

Für den 44 Jahre alten Edeltechniker Castagnoli - der Guerrero mit seinem Finisher Neutralizer pinnte - schließt sich mit dem großen Titelgewinn ein Kreis: Der „Swiss Superman“ ist stark vom mexikanischen Lucha-Libre-Stil beeinflusst, unter anderem durch die mexikanische Legende Jorge „Skayde“ Rivera, der zu Castagnolis Trainern gehörte.

Durch die Kooperation von CMLL und AEW - mit der CMLL den Konkurrenzdruck durch den Kauf des Rivalen AAA durch Weltmarktführer WWE zu kontern versucht - ergab sich für Castagnoli nun die Gelegenheit, eine tragende Rolle in der traditionsreichen Showkampf-Hochburg zu übernehmen.

In ähnlicher Weise wie Castagnoli bei CMLL ist bei AAA gerade der deutsche WWE-Wrestler Ludwig Kaiser im Einsatz. In seiner Rolle als maskierter Grande Americano besiegte er am Tag von Castagnolis Titelgewinn den AAA-Topstar El Hijo del Vikingo.

In den Fußstapfen legendärer Stars

Der World Heavyweight Title hat bei CMLL nicht ganz denselben Rang wie der bei WWE, AEW und Co., weil die Mexiko-Promotion ihre verschiedenen Gewichtsklassen gleichwertig behandelt. Dennoch hat die Rolle des World Heavyweight Champions bei CMLL viel historische Aura.

In früheren Zeiten verteidigten Legenden wie Lou Thesz und Harley Race den NWA World Heavyweight Title in Mexiko, seit 1991 hat CMLL einen eigenen Schwergewichts-Titel, den schon Stars wie Konnan, Cien Caras, Ultimo Guerrero und Dos Caras Jr. (Alberto Del Rio) hielten.

Castagnoli ist der erste Europäer seit 1993, der den Titel hält bzw. überhaupt um ihn gekämpft hat. Damals hielt ihn der britische Wrestler Black Magic alias Norman Smiley, in der Szene ebenfalls hoch anerkannt für seine technischen Fertigkeiten.