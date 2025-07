Deutscher WWE-Star betritt unverhofftes Neuland

Ludwig Kaiser hat bei WWE die Rolle des maskierten El Grande Americano vom verletzten Chad Gable übernommen - nun eröffnen sich ihm spannende neue Perspektiven in einem Wrestling-Mekka.

Kaiser, der vor kurzem begonnen hat, anstelle des verletzten Chad Gable die Figur des maskierten El Grande Americano zu porträtieren, wird kommende Woche sein TV-Debüt in Mexiko feiern.

Ludwig Kaiser feiert TV-Debüt in Mexiko

Wie die in diesem Jahr von der WWE-Mutterfirma TKO aufgekaufte Liga AAA angekündigt hat, wird Americano am 25. Juli bei einer Show in Mexico City antreten und dort auf den Lokalmatador Octagon Jr. treffen.