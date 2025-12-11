Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
AEW>

Sohn einer Wrestling-Ikone feiert Debüt bei WWE-Rivale AEW

Sohn einer Ikone feiert AEW-Debüt

Steven Borden, Sohn der Legende Sting, kämpft zum ersten Mal bei dessen früherem Arbeitgeber vor.
Steven Borden (l.) trat beim letzten Match seines Vaters als dessen Alter Ego auf
Steven Borden (l.) trat beim letzten Match seines Vaters als dessen Alter Ego auf
© AEW
Martin Hoffmann
Steven Borden, Sohn der Legende Sting, kämpft zum ersten Mal bei dessen früherem Arbeitgeber vor.

Sein legendärer Vater ist im vergangenen Jahr mit 65 Jahren in den verdienten Ring-Ruhestand gegangen - tritt er nun in die großen Fußstapfen?

Steven Borden, Sohn der Wrestling-Ikone Sting (Steve Borden), hat in der Nacht zum Donnerstag sein Debüt für WWE-Konkurrent All Elite Wrestling absolviert. Er bestritt ein nicht für die TV-Ausstrahlung bestimmtes „Dark Match“ vor „Winter is Coming“, einer Spezialausgabe der TV-Show Dynamite - genau in diesem Rahmen hatte Sting vor fünf Jahren selbst sein umjubeltes AEW-Debüt gefeiert.

AEW Dynamite: Steven Borden hinterlässt Duftmarke

Steven Borden ist der jüngere Sohn Stings aus dessen erster Ehe mit Ex-Ehefrau Sue und trainiert seit einiger Zeit unter den Fittichen von Stings AEW-Zögling Darby Allin auf seine eigene Ringkarriere hin.

Borden - der bei Stings Abschiedsmatch im Frühjahr 2024 einen Auftritt als Stings WCW-Alter-Ego aus der Zeit beim nWo Wolfpac hatte - hatte im Oktober sein erstes Match bestritten, im November folgte bei der Independent-Liga DEFY sein erstes Einzelmatch gegen seinen Trainingspartner Kiran Grey. Gegen ebenjenen Grey trat Borden in der Stadt College Park im US-Bundesstaat Georgia nun erneut an und siegte.

In einem derart frühen Stadium seiner Karriere ist wohl nicht damit zu rechnen, dass Borden in naher Zukunft sein TV-Debüt für AEW feiern wird. Nichtsdestotrotz: Eine erste Duftmarke, die für einigen Gesprächsstoff gesorgt hat, ist gesetzt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Ortiz zurück, Billy Gunn präsentiert neues Team

Im Hauptprogramm von Dynamite verteidigte World Champion Samoa Joe seinen Titel mit dem Coquina Clutch gegen Eddie Kingston, zudem bestritt Swerve Strickland sein erstes Match nach überstandener Verletzungspause und besiegte zusammen mit Hangman Page Joes Verbündete Powerhouse Hobbs und Katsuyori Shibata.

In den vorab aufgezeichneten Dark Matches gab es zudem weitere erwähnenswerte Details: Der ehemalige Tag-Team-Spezialist Ortiz bestritt gegen Hook sein erstes AEW-Match seit 2023 - und dem endgültigen Bruch mit Ex-Partner Mike Santana, der mittlerweile bei TNA aktiv ist.

Für Aufhorchen sorgte auch WWE Hall of Famer Billy Gunn, der ein neues Tag Team zum Ring begleitete: Elijah Drago und das frühere WWE-Talent Brady Booker, zuvor bekannt als Bodhi Hayward.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite