Sohn einer Wrestling-Ikone feiert Debüt bei WWE-Rivale AEW

Sein legendärer Vater ist im vergangenen Jahr mit 65 Jahren in den verdienten Ring-Ruhestand gegangen - tritt er nun in die großen Fußstapfen?
Sohn einer Ikone feiert AEW-Debüt
Steven Borden, Sohn der Wrestling-Ikone Sting (Steve Borden), hat in der Nacht zum Donnerstag sein Debüt für WWE-Konkurrent All Elite Wrestling absolviert. Er bestritt ein nicht für die TV-Ausstrahlung bestimmtes „Dark Match“ vor „Winter is Coming“, einer Spezialausgabe der TV-Show Dynamite - genau in diesem Rahmen hatte Sting vor fünf Jahren selbst sein umjubeltes AEW-Debüt gefeiert.
AEW Dynamite: Steven Borden hinterlässt Duftmarke
Steven Borden ist der jüngere Sohn Stings aus dessen erster Ehe mit Ex-Ehefrau Sue und trainiert seit einiger Zeit unter den Fittichen von Stings AEW-Zögling Darby Allin auf seine eigene Ringkarriere hin.
Borden - der bei Stings Abschiedsmatch im Frühjahr 2024 einen Auftritt als Stings WCW-Alter-Ego aus der Zeit beim nWo Wolfpac hatte - hatte im Oktober sein erstes Match bestritten, im November folgte bei der Independent-Liga DEFY sein erstes Einzelmatch gegen seinen Trainingspartner Kiran Grey. Gegen ebenjenen Grey trat Borden in der Stadt College Park im US-Bundesstaat Georgia nun erneut an und siegte.
In einem derart frühen Stadium seiner Karriere ist wohl nicht damit zu rechnen, dass Borden in naher Zukunft sein TV-Debüt für AEW feiern wird. Nichtsdestotrotz: Eine erste Duftmarke, die für einigen Gesprächsstoff gesorgt hat, ist gesetzt.
Ortiz zurück, Billy Gunn präsentiert neues Team
Im Hauptprogramm von Dynamite verteidigte World Champion Samoa Joe seinen Titel mit dem Coquina Clutch gegen Eddie Kingston, zudem bestritt Swerve Strickland sein erstes Match nach überstandener Verletzungspause und besiegte zusammen mit Hangman Page Joes Verbündete Powerhouse Hobbs und Katsuyori Shibata.
In den vorab aufgezeichneten Dark Matches gab es zudem weitere erwähnenswerte Details: Der ehemalige Tag-Team-Spezialist Ortiz bestritt gegen Hook sein erstes AEW-Match seit 2023 - und dem endgültigen Bruch mit Ex-Partner Mike Santana, der mittlerweile bei TNA aktiv ist.
Für Aufhorchen sorgte auch WWE Hall of Famer Billy Gunn, der ein neues Tag Team zum Ring begleitete: Elijah Drago und das frühere WWE-Talent Brady Booker, zuvor bekannt als Bodhi Hayward.