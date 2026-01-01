Nach 585 Tagen: Historischer Titelwechsel bei WWE-Rivale AEW

Die Titelwechsel-Serie bei den beiden großen US-Wrestlingligen rund um den Jahreswechsel geht weiter: Bei der Silvester-Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite ist Topstar Mercedes Moné nach 585 Tagen als TBS-Champion entthront worden.
Historischer Titelwechsel bei AEW
Bei dem Special New Year‘s Smash holte sich Willow Nightingale den Gürtel von der früheren Sasha Banks zurück und avancierte damit zur ersten zweimaligen Trägerin des Gürtels. Historisch ist der Sieg auch, weil Nightingale die erste Frau ist, die bei AEW zwei Titel gleichzeitig hält. Die 30-Jährige hält zusammen mit Harley Cameron auch die kürzlich eingeführten Tag-Team-Titel der Damen-Division.
AEW Dynamite: Willow Nigtingale entthront Sasha Banks
Nightingale, die sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Publikumslieblinge bei AEW entwickelt hat, rang Moné nach einer Konterserie mit ihrem Powerbomb-Finisher nieder und schwächte damit weiter den Nimbus von Moné als ultimative Titelsammlerin. „The CEO“ hielt in diesem Jahr zeitweise 13 Titelgürtel aus verschiedenen Ligen, aktuell sind es nur noch zehn.
In einem emotionalen Schlussmoment der letzten AEW-Show 2025 feierte Nightingale ihren Titelgewinn zusammen mit Cameron, der Gruppierung The Conglomeration sowie auch ihrer alten Rivalin und inzwischen wieder guten Freundin Kris Statlander, die als World Champion der Frauen den etwas höher gewichteten Titel hält.
Bei der Großveranstaltung World‘s End hatte zuletzt schon der World Title der Männer seinen Besitzer gewechselt: Der neue Champion MJF spielte bei Dynamite auch eine tragende Rolle und enthüllte dort eine neue Version seines auf ihn zugeschnittenen „Triple-B“-Gürtels.
Seine Siegesansprache wurde nacheinander unterbrochen von den Ex-Champions Kenny Omega, Hangman Page, Swerve Strickland und Samoa Joe, die allesamt Ansprüche anmeldeten, sich den Titel von MJF wiederzuholen.