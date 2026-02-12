Wrestling-Sensation um deutschsprachigen Star!

Ihr Landsmann Gunther ist bei Weltmarktführer WWE schon einer der größten Stars überhaupt - nun hat der nächste österreichische Wrestling-Star für einen Paukenschlag gesorgt.
Sensation um Österreich-Wrestlerin!
„The Toxic Spider“ Thekla hat sich überraschend den wichtigsten Damentitel der zweitgrößten US-Liga AEW gesichert. In einem blutigen „Strap Match“ bei der TV-Show Dynamite im kalifornischen Ontario entthronte die 32-Jährige die bisherige Titelträgerin Kris Statlander. Thekla krönte damit einen Aufstieg vom Insider-Tipp zum Aushängeschild, der in seiner Geschwindigkeit Sensationscharakter hat.
Thekla: Ungewöhnlicher Weg führt zu AEW
Thekla Kaischauri, Tochter eines österreichischen Vaters und einer georgischen Mutter ist als Wrestlerin einen ungewöhnlichen Karriereweg gegangen: Mehr als in der europäischen Szene war sie seit 2018 in kleinen Independent-Promotions in Japan aktiv und reifte dort in den vergangenen fünf Jahren zu einer Szenegröße.
Die sportlich und künstlerisch vielfältig interessierte Kaischauri entschied sich 2020 nach Ausbruch der Corona-Pandemie, in Japan zu bleiben. Ab 2021 war sie bei der weltweit profiliertesten Frauenliga Stardom aktiv und hielt dort mehrere Titel - keinen Einzelgürtel, allerdings.
Kaischauri wechselte im vergangenen Jahr zu AEW, wo sie Ende Mai ihr Debüt gefeiert hatte und sich seitdem als Anführerin der düsteren Gruppierung „The Triangle of Madness“ mit den US-Jungstars Julia Hart und Skye Blue etabliert hatte.
Innerhalb von weniger als einem Jahr folgte nun der nächste große Karriereschritt.
Theklas Titelgewinn war nicht die einzige größere Nachricht der aktuellen AEW-Show: Bei Dynamite gab es auch das Comeback der ehemaligen Tag-Team-Champions Private Party nach über einem Jahr Abwesenheit - und einen weiteren Titelwechsel: Kyle Fletcher, einer der größten Verheißungen der Liga, holte sich den TNT Title von dem von WWE gewechselten Veteran Tommaso Ciampa zurück.