WWE und AEW mit Wrestler-Rochade: Beide Überläufer debütieren mit Paukenschlägen

SPORT1 01.02.2026 • 17:29 Uhr Am selben Tag, an dem WWE beim Royal Rumble den ehemaligen Powerhouse Hobbs von AEW einschlagen lässt, feiert beim Konkurrenten ein Star, der den umgekehrten Weg gegangen ist - und wird gleich Champion.

WWE lässt eine prominente Verpflichtung von seinem Rivalen groß aufschlagen - der antwortet am selben Tag mit dem Debüt eines früheren WWE-Stars, das den umgekehrten Weg gegangen ist.

Ein bisschen erinnern die Geschehnisse des Wrestling-Samstags an die legendären „Monday Night Wars“ zwischen WWE und WCW - wenngleich der Konkurrenzkampf heute nicht dieselbe Qualität hat. Zu weit ist Marktführer WWE dem Verfolger AEW in Sachen Fan-Aufmerksamkeit voraus.

Nichtsdestotrotz war ein bemerkenswertes Ereignis, was sich in der Nacht zum Sonntag abgespielt hat: Am selben Tag, an dem WWE beim Royal Rumble den ehemaligen Powerhouse Hobbs von AEW als neueste Verpflichtung der Liga präsentierte, inszenierte AEW das Ringdebüt des bis vor kurzem bei WWE aktiven Tommaso Ciampa - und machte ihn sogleich zum Champion.

Ex-WWE-Star Ciampa bei AEW gleich Chamion

Schon bei der TV-Show AEW Dynamite hatte der ehemalige NXT- und Tag-Team-Champion Ciampa sein unangekündigtes Debüt gefeiert und eine offene Herausforderung von TNT-Champion Mark Briscoe angenommen.

Am Samstag folgte bei der Sendung Collision nun das Titelduell der beiden alten Weggefährten: In der ursprünglichen Inkarnation der heutigen AEW-Schwesterliga Ring of Honor hatte Ciampa zwischen 2013 und 2014 diverse Matches gegen Mark Briscoe und auch dessen tödlich verunglückten Bruder Jay bestritten.

Nun sahen sich Ciampa und Briscoe in einem ausgeglichenen Showdown wieder - den der „Psycho Killer“ mit einem Running Knee für sich entschied.

Kaum war der Ringgong verklungen, brandeten „You deserve it!“-Sprechchöre auf. Die Kommentatoren hoben hervor, dass Ciampa nach Mercedes Moné (ehemals: Sasha Banks) erst der zweite AEW-Star überhaupt ist, der bei AEW in seinem Debütmatch sofort Gold gewann. Es war ein großer Vertrauensbeweis von Ligaboss Tony Khan für den langjährigen WWE-Leistungsträger - und ein Signal, dass er auf ihn bauen will.

Ciampa, langjähriger Tag-Team-Spezialist mit dem (vorerst?) bei WWE verbliebenen Johnny Gargano, hatte Ende 2025 seinen WWE-Vertrag auslaufen lassen. In einem Interview mit dem Podcaster Chris Van Vliet hatte er als Begründung angegeben, dass er zuletzt das Gefühl gehabt hätte, dass er bei WWE nicht mehr zu voller Blüte kommen würde und sich deshalb für einen Neuanfang entschieden hätte.

WWE Royal Rumble: Powerhouse Hobbs wird zu Royce Keys

Für den umgekehrten Weg entschied sich kürzlich einer der Vorgänger Ciampas als TNT-Champion: Powerhouse Hobbs, der beim Royal Rumble im saudischen Riad am Samstag sein WWE-Debüt mit dem neuen Namen Royce Keys gefeiert hatte.

Das athletische Schwergewicht schlug eine Vertragsangebot von AEW aus und entschied sich für WWE - laut Branchenguru Dave Meltzer soll sich dies hinter den Kulissen schon seit längerer Zeit angebahnt haben.