WWE-Rivale AEW verpflichtet eine lebende Wrestling-Legende

Martin Hoffmann 16.03.2026 • 12:19 Uhr Der WWE-Rivale verkündet bei der Show Revolution, dass der mexikanische Topstar Místico fest bei der Liga unterschrieben hat. 12 Jahre nach einem Flop-Engagement bei WWE krönt der Maskenmann damit eine bemerkenswerte Renaissance.

Einer der größten Wrestling-Mythen der Moderne ist offiziell zurück auf der großen US-Bühne: Der mexikanische Luchador Místico hat nach einer langen Reihe von Gastspielen einen festen Vertrag bei WWE-Konkurrent All Elite Wrestling.

AEW verkündete die Nachricht in der Nacht zum Montag während des Pay Per-Views Revolution in Los Angeles, bei der Místico auch gleich seinen ersten Titel bei AEW gewann. Die Nachricht seiner Verpflichtung steht im Schatten des spektakulären Überraschungsauftritts von Ronda Rousey, hat allerdings ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Tragweite.

Zwölf Jahre nach dem Ende eines sehr verunglückten Engagements bei Weltmarktführer WWE schließt sich damit auch persönlich ein Kreis für den Mann, der in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten zweiten Frühling erlebt hat.

Wie Místico zum Wrestling-Phänomen wurde

Es ist inzwischen 20 Jahre her, dass Místico (bürgerlich: Luis Ignacio Urive Alvirde) sich in seiner mexikanischen Heimat zur größten Attraktion der traditionsreichen Wrestling-Nation aufgeschwungen hatte.

Die spektakulär akrobatischen Aktionen und die rätselhafte Aura des damals nur knapp über 20 Jahre alten Jungstars fesselten damals in Mexiko die Massen. Místico bestritt in diesem Jahr für die Liga CMLL 18 Hauptkämpfe, die mehr als 10.000 Zuschauer in die Hallen lockten.

Die Welle der Popularität, auf der Místico damals ritt, erregte auch international Aufmerksamkeit: Der Mexikaner wurde vom Szene-Leitmedium Wrestling Observer zum Wrestler des Jahres gekürt (vor dem damaligen WWE-Topstar und neuen AEW-Kollegen Edge / Adam Copeland) und als größter „Box Office Draw“ der Branche geadelt.

Logischerweise begann damals auch WWE, sich für den Jungstar zu interessieren, der als potenzieller Erbe für das bis heute ebenfalls unverwüstliche Idol Rey Mysterio gesehen wurde. Seine vertraglichen Verpflichtungen banden ihn jedoch noch lange an CMLL - ehe er schließlich vier Jahre später den Sprung wagte.

WWE-Engagement eine große Enttäuschung

Unter anfangs großem Theaterdonner debütierte Místico zu Beginn des Jahres 2011 unter dem neuen Namen Sin Cara (zu Deutsch: „ohne Gesicht“), konnte bei WWE allerdings nie auch nur annähernd so hervorstechen, wie allgemein erwartet worden war.

Urive verließ WWE schließlich Anfang 2014 frustriert, mit nachhaltig geschädigtem Ruf und unter öffentlichen Vorwürfen, dass die damalige Ligaführung ihn durch einengende Vorgaben zu seinem Ringstil seiner Stärken beraubt hätte. Er kehrte nach Mexiko zurück, wo er jedoch viele Jahre weiter nicht unter dem Namen antreten durfte, der ihn berühmt gemacht hatte: Der Rechtehalter CMLL hatte ihn in seiner Abwesenheit an einen neuen Darsteller vergeben.

Im Jahr 2021 bekam Místico (vorher: Mysteziz und Carístico) seinen Namen zurück - und erlebte eine erstaunliche Renaissance: Der wieder erstarkte Original-Místico war in den vergangenen Jahren eine der Schlüsselfiguren eines neuen Booms der Traditionsliga CMLL. Das und eine lange Reihe starker Matches brachten ihm im vergangenen Jahr nach 19 Jahren den zweiten Wrestler-of-the-Year-Awards ein - nie zuvor lag ein längerer Zeitraum zwischen zwei Vergaben des Preises an denselben Wrestler.

Durch eine Kooperation mit AEW tauchte Místico seit Ende 2023 auch wieder in unregelmäßigen Abständen auf der US-TV-Bühne auf. Sein bislang größtes Programm dort absolvierte er im vergangenen Herbst gegen den inzwischen wieder als AEW World Champion amtierenden MJF - inklusive zweier großer Matches in der berühmten Arena Mexico.

AEW und CMLL pflegen Kooperation

Die Kooperation mit CMLL ist für AEW ein großes Pfund im Kampf um den großen und lukrativen spanischsprachigen Markt - den WWE im vergangenen Jahr seinerseits mit dem Kauf des CMLL-Konkurrenten AAA fundamental verändert hat.

Seit einiger Zeit haben sich AEW und CMLL auf ein Modell verständigt, das diversen Stars Doppelverträge bei beiden Ligen ermöglicht. Místico hat sich dort nun eingereiht, AEW scheint ab sofort noch mehr mit ihm vorzuhaben als bisher.

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Bei Revolution in L.A. - wo die mexikanisch-amerikanische Fanbase traditionell stark vertreten ist, durfte Místico in der Crypto.com Arena das erste Ausrufezeichen unter den neuen Voraussetzungen setzen: Zusammen mit dem Tag Team JetSpeed („Speedball“ Mike Bailey und Kevin Knight) gewann er die Trios Titles von der Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Mark Davis).