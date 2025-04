Ein gigantisches WWE-Beben im Schatten von WrestleMania

Martin Hoffmann 20.04.2025 • 05:18 Uhr Dieser Deal verändert die Wrestling-Landschaft: WWE verkündet am ersten WrestleMania-Tag die Übernahme der mexikanischen Liga AAA. Die Liga sichert sich damit die Dienste eines aufstrebenden Phänomens.

Wrestling-Marktführer WWE hat im Windschatten der ersten WrestleMania-Nacht einen großen und folgenschweren Deal verkündet: Die Promotion übernimmt die mexikanische Liga Lucha Libre AAA - und sichert sich damit auch die Dienste eines der größten aufstrebenden Phänomene der Branche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die strategische Investition in die ehemalige Partnerliga des Konkurrenten AEW - der erste WWE-Deal dieser Art seit dem historischen Kauf von WCW 2001 - verändert die Wrestling-Landschaft in der traditionellen Hochburg Mexiko nachhaltig. Sie vergrößert auch die globale Marktmacht und den Talentschatz von WWE. Als Kronjuwel hat WWE nun auch den spannendsten mexikanischen Wrestler der neuen Generation unter Vertrag: El Hijo del Vikingo, der bei WrestleMania auch gleich mitmischte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

WrestleMania 41: Vikingo mischt gleich mit

Das akrobatische Ausnahmetalent Vikingo wurde bei der Verkündung des Deals prominent an der Seite von WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque abgelichtet, wenige Stunden später schaltete er sich bei WrestleMania ins WWE-Geschehen ein.

Vikingo saß in der ersten Reihe beim Match seines ehemaligen AAA-Kollegen Rey Fenix - Ersatz für die kurzfristig verletzte Mexiko-Ikone Rey Mysterio - gegen die maskierte Luchador-Parodie El Grande Americano (hinter dem sich offensichtlich Chad Gable verbirgt). Vikingo verpasste Americano einen Kick, als der sich mit ihm anlegte und schubste. Später half Vikingo Fenix nach einem unfairen, mit einer Metallplatte unter der Maske herbeigeführten Sieg Americanos auf die Beine.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Man darf davon ausgehen, dass Vikingo - oft verglichen mit dem jungen Rey Mysterio und 2023 mit einem großen AEW-Match gegen Kenny Omega bei AEW auch dem US-Publikum nähergebracht - eine prominente Rolle bei WWE spielen wird. Die Auswirkungen des WWE-AAA-Deals gehen jedoch noch um einiges tiefer.

WWE kauft AAA, eine Liga mit viel Geschichte

„WWE wird Lucha Libre auf ein neues Level bringen“, verkündete Levesque bei der Bekanntgabe des Deals, für den der WWE-Mutterkonzern TKO mit der mexikanischen Holding-Firma Filip zusammengearbeitet hat: Die neue Partnerschaft sei „die Garantie, dass AAA die erste Wrestling-Adresse in Mexiko bleibt“.

An der Seite Levesques zeigten sich neben Vikingo und diversen Stars mit AAA-Vergangenheit (Mysterio, Fenix, dessen Bruder Penta, Stephanie Vaquer, Andrade, Vikingo und Santos Escobar) auch die AAA-Verantwortlichen Marisela Pena und Dorian Roldan, Verwandte des 2006 verstorbenen Antonio Pena, der AAA 1992 als Alternative zur mexikanischen Traditionsliga CMLL gegründet hatte.

Bei AAA war neben Mysterio einst auch der 2005 verstorbene WWE-Liebling Eddie Guerrero aktiv, die Liga hatte diverse Berührungspunkte mit der US-Szene: 1997 gab es schon eine kurze Kooperation mit WWE, vorher auch mit Konkurrent WCW, mit dem 1994 der legendäre Event When Worlds Collide in Los Angeles auf die Beine gestellt wurde. Besonders in Erinnerung ist er für das grandiose Mask vs. Hair Match zwischen dem Duo Octagon und El Hijo del Santo gegen das Pareja del Terror (Terrorpaar) aus Eddie Guerrero und dem kurz darauf tragisch jung verstorbenen Art Barr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als eine der ersten gemeinsamen Ankündigungen gab WWE eine Neuauflage von When Worlds Collide bekannt, am 7. Juni aus dem KIA Forum in Los Angeles, mit Stars von AAA und dem WWE-Aufbaukader NXT.

Ex-Partner AEW kooperiert nun mit AAA-Konkurrent CMLL

AAA hatte ab 2019 eine Kooperation mit WWE-Konkurrent AEW, Andeutungen einer Neuorientierung gab es spätestens seit Ende 2022, als WWE in einer guerrillaartigen Aktion die Verpflichtung von AAA-Star Dragon Lee bekanntgab, kurz nachdem dieser zusammen mit seinem Bruder Dralistico das AEW-Duo FTR als AAA Tag Team Champions entthront hatte.

In den Jahren darauf verpflichtete WWE schon diverse Stars mit AAA-Vergangenheit und AEW-Verbindungen: Vaquer und allen voran auch die Lucha Bros. Fenix und Penta, zuvor tragende Säulen der AEW-Tag-Team-Division. Vikingo gesellt sich nun zu den Personalcoups, die speziell auch wegen der großen lateinamerikanischen Community auf dem US-Heimatmarkt von Bedeutung sind.

{ "placeholderType": "MREC" }

AEW wendete sich im Gegenzug einer Kooperation mit dem AAA-Konkurrenten CMLL zu, die selbst erst vor einigen Tagen vertieft wurde: Am 18. Juni, kurz nach When Worlds Collide, feiert AEW in Zusammenarbeit mit CMLL mit dem Event „Grand Slam: Mexico” sein Debüt in Mexiko, in der Aréna Mexico in Mexico City, der berühmtesten und traditionsreichsten Showkampf-Location des Landes.