Tragödie bei AEW: Wrestlerin ist todkrank

Martin Hoffmann 01.05.2026 • 23:24 Uhr Schreckliche Nachrichten bei AEW: Bei Wrestlerin und Backstage-Mitarbeiterin Rebel ist die unheilbare Krankheit ALS diagnostiziert worden.

Traurige Nachrichten aus der US-Wrestling-Promotion AEW: Die langjährige Liga-Angestellte und früher auch als Wrestlerin aktive Tanea Brooks alias Rebel ist todkrank.

Die nur 47 Jahre alte Brooks, vor der AEW-Kamera bekannt geworden als Sidekick des früheren Damenchampions Britt Baker, leidet unter der unheilbaren und tödlichen degenerativen Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Brooks machte dies in einem Online-Video öffentlich.

„Betet für eine friedliche Reise und einen friedlichen Tod“, beschloss Brooks die emotionale Botschaft an ihre Fans.

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Rebel seit 2013 als Wrestlerin aktiv

Die in Oklahoma geborene Brooks, ehemalige Tänzerin, Cheerleaderin der Dallas Cowboys und einst auch als leicht bekleidete Footballerin in der inzwischen eingestellten „Lingerie Football League im Rampenlicht, ist seit 2013 in der Wrestling-Branche aktiv. Die mit ihr befreundete Ex-WWE-Wrestlerin Christy Hemme hatte sie bei der Liga TNA empfohlen.

Als Rebel war Brooks in diversen größeren und kleineren Ligen in den USA und auch bei Stardom in Japan aktiv. Anfang 2019 hatte sie einen einzelnen Auftritt bei WWE, wo sie im Aufbaukader NXT unter ihrem bürgerlichen Namen in einem Tag-Team-Duell mit Kairi Sane und Io Shirai (Iyo Sky) stand.

Im selben Jahr unterschrieb Rebel einen Vertrag bei AEW – hauptsächlich für einen Job hinter den Kulissen: Die ausgebildete Kosmetikerin kümmerte sich um das Make-up der Stars.

Bei AEW Sidekick von Britt Baker

Im Frühjahr 2020 begann Rebel vor der Kamera aufzutauchen: Sie agierte als „persönlicher Make-up-Artist“ für die damals nach oben strebende Baker und gab die komödiantische Sekundantin. Rebel bestritt auch eine Reihe von Matches an der Seite von Baker und ihrer damaligen Verbündeten Jamie Hayter.

Seit knapp zwei Jahren leidet Brooks, die zuletzt Anfang 2024 im Ring gestanden war, unter anfangs rätselhaften gesundheitlichen Problemen: Sie erkrankte an Wucherungen in der Lunge und einem seltenen Lymphom, auch ihre Fähigkeit zu sprechen und zu laufen ist schon deutlich beeinträchtigt.

Untersuchungen in der renommierten Mayo Clinic am AEW-Standort Jacksonville – dasselbe Krankenhaus, in dem Brooks‘ AEW-Kollege Brodie Lee 2020 vergeblich um sein Leben kämpfte – ergaben nun die tragische Diagnose.

„Manchmal will man die Antwort auf die Gebete nicht hören“

„Ich war auf einer zweijährigen Ärzte-Odysse, um herauszufinden, was nicht stimmte“, berichtet Brooks: „Unsere Gebete sind nun endlich erhört – aber die Sache ist die: Manchmal will man nicht hören, was die Antwort auf die Gebete ist.“

Sie müsse sich darauf einstellen, „dass all meine Fähigkeiten bald nachlassen werden – aber wir können uns nun darauf vorbereiten, was kommen wird“.