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Mit diesem Comeback hatten nicht mehr viele Wrestling-Fans gerechnet

Überraschendes Comeback bei AEW

Fast zwei Jahre war sie unter mysteriösen Umständen von der Bildfläche verschwunden. Nun hat Britt Baker bei AEW All In im Londoner Wembley-Stadion ihr Comeback gefeiert.
Britt Baker hat bei AEW All In 2026 ihr Comeback gefeiert
Britt Baker hat bei AEW All In 2026 ihr Comeback gefeiert
© AEW
Martin Hoffmann
Fast zwei Jahre war sie unter mysteriösen Umständen von der Bildfläche verschwunden. Nun hat Britt Baker bei AEW All In im Londoner Wembley-Stadion ihr Comeback gefeiert.

Fast zwei Jahre lang war sie von der Bildfläche verschwunden, viele Fans hatten sie schon abgeschrieben – nun ist sie doch wieder da!

Bei All In 2026, dem Jahreshöhepunkt von WWE-Rivale AEW im Londoner Wembley-Stadion, hat Ex-Damenchampion Dr. Britt Baker ein überraschendes Comeback gefeiert und eine neue Allianz geschmiedet.

AEW All In 2026: Britt Baker ist zurück

In der Kickoff-Show vor All In half die zunächst mit einer Maske getarnte Baker auf unfaire Weise der Mexikanerin Persephone, den TBS Title von Shootingstar Maya World zu gewinnen.

Das zunächst verwirrte Publikum erkannte, was Sache war, als die Maskenfrau nach dem Match ihren Spezialgriff Lockjaw an der ausgeknockten World ansetzte. Später bestätigten die wrestlende Zahnärztin Baker und Persephone in einem gemeinsamen Backstage-Segment, dass sie unter einer Decke steckten.

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Seit November 2024 nicht mehr eingesetzt

Baker, in den ersten Jahren von AEW Vorzeigewrestlerin der Liga, war seit November 2024 nicht mehr in der Promotion von Tony Khan zu sehen, ohne dass die Gründe für die lange Abwesenheit je erklärt wurden.

Seit Jahr und Tag rätselten Fans, warum Ligaboss Tony Khan die ehemalige Lebensgefährtin des verletzten Ligakollegen Adam Cole nicht mehr einsetzte. Die Spekulationen reichten von einem persönlichen Bruch mit der als streitbar bekannten Baker bis zu einem sich anbahnenden Wechsel Bakers zu WWE – nun ist die 35-Jährige doch zurück auf der AEW-Bühne.

Ob und wann die Gründe für Bakers langes Fehlen noch genauer erläutert werden, bleibt für den Moment abzuwarten.

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