WWE-Rivale AEW kündigt Überraschung für Wembley an - wer steckt dahinter?

Martin Hoffmann 28.08.2026 • 12:18 Uhr AEW-Boss Tony Khan verkündet für die Megashow All In im Wembley-Stadion kurzfristig ein Titelmatch, in dem ein "Wild Card Team" teilnimmt. Stecken zwei langjährige WWE-Stars dahinter?

Bei WWE-Rivale AEW steht die größte Show des Jahres vor der Tür – und vor allem ein kurzfristig angekündigtes Match lässt die gesamte Wrestling-Welt munkeln.

Für einen großen Titelkampf bei All In 2026 im Londoner Wembley-Stadion hat Ligaboss Tony Khan ein Überraschungsteam angekündigt – und befeuerte damit die Spekulationen um ein großes Debüt zweier langjähriger WWE-Stars.

AEW All In 2026: „Wild Card Team“ mischt in Wembley mit

Beim dritten Wembley-Gastspiel am Sonntag wird ein „Roulette Royale“ um den Trios Title von AEW stattfinden, bei dem insgesamt sechs Teams die amtierenden Champions Hangman Page und Brodido (Hangman Page und Brody King) herausfordern werden.

Fünf Herausforderer-Teams sind bereits benannt: The Demand (Ricochet und die Gates of Agony), The Dogs (David Finlay, Clark Connors und Gabe Kidd) sowie Vertreter der Death Riders, der Conglomeration und der Bang Bang Gang.

Bei der Medienkonferenz, bei der Khan das Match ankündigte, teilte Khan auch mit, dass ein „Wild Card Team“ mitmischen werde. Entsprechende Andeutungen gab es schon bei der TV-Show Dynamite vor einer Woche, als Page und Brodido eine offene Herausforderung an alle anderen Trios der Liga aussprachen – und auch Pages ewiger Rivale Swerve Strickland andeutete, mit zwei ungenannten Partnern mitmischen zu wollen.

The New Day vor Debüt?

Das Segment befeuerte die Gerüchteküche: Viele Fans mutmaßen, dass The New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods) Stricklands Partner sein könnten. Kingston und Woods haben WWE vor einigen Monaten infolge eines Vertragsstreits verlassen – ein möglicher Wechsel zu AEW ist seitdem ein heißes Gesprächsthema.