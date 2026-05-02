Hammer-Abgang bei WWE! Auch die Entlassungswelle geht weiter

Martin Hoffmann 02.05.2026 • 19:51 Uhr Die langjährigen Publikumslieblinge Kofi Kingston und Xavier Woods alias The New Day verlassen WWE - in Richtung AEW? Die Entlassungswelle geht derweil weiter.

Die große Tabula Rasa bei WWE in den Wochen nach dem Jahreshöhepunkt WrestleMania 42 geht weiter: Im Lauf des Samstags sind weitere personelle Veränderungen beim Wrestling-Marktführer bekannt geworden – neue Entlassungen und auch der Weggang zweier langjähriger Stars.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der frühere WWE-Champion Kofi Kingston die Liga ebenso verlassen wie sein langjähriger Partner Xavier Woods – es ist das Ende der populären Gruppierung The New Day.

Parallel dazu ist eine Fortsetzung der vor einer Woche begonnenen Entlassungswelle publik geworden: So wurden auch JC Mateo (ehemals Jeff Cobb) und Tanga Loa von der Gruppierung The MFTs gefeuert – weitere Ausbootungen scheinen zu folgen.

WWE: Das Ende der Ära The New Day

Wie der Wrestling Observer berichtet, haben Kingston und Woods die Liga auf eigenen Wunsch verlassen: Zuvor seien Verhandlungen über eine „Umstrukturierung“ ihrer laufenden Verträge gescheitert.

Das neue Angebot von WWE bzw. der Mutterfirma TKO habe den beiden „nicht gefallen“. Sie hätten dann um ihre Entlassung gebeten und diese gewährt bekommen. Die Profile beider sind bereits in die Ehemaligen-Sektion der offiziellen WWE-Homepage verschoben worden.

Für den 44 Jahre alten Kingston endet damit ein 20 Jahre langes Engagement, 12 Jahre davon an der Seite des fünf Jahre jüngeren Woods. Kingston, Woods hatten das beliebte Bündnis 2014 zusammen mit Big E formiert – der im vergangenen Herbst seinen Rücktritt infolge einer schweren Nackenverletzung infolge seines üblen Ringunfalls 2022 erklärt hat.

AEW-Stars lassen aufhorchen

Kingston und Woods haben bei WWE insgesamt 13 Mal gemeinsam als Tag-Team-Champions regiert (fünfmal bei RAW, siebenmal bei SmackDown, einmal bei NXT).

Das Aus der langjährigen Publikumslieblinge löste umgehend Spekulationen über einen Wechsel zu Konkurrent AEW aus – geschürt auch durch vielsagende Social-Media-Postings von AEW-Star MJF und der dort amtierenden Tag-Team-Champions FTR. New Day und FTR haben eine gemeinsame Vorgeschichte bei WWE.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN