WWE-Phänomen Ilja Dragunov erzählt seine emotionale Geschichte

Dragunov: Zum Glück habe ich einen Beruf, der mich mit so vielen Herausforderungen beschäftigt, dass er mir keine Zeit lässt, mir groß Gedanken über so etwas zu machen, was ich nicht in der Hand habe. Generell ist mir aber eine Sache natürlich bewusst: Ich bin ein Typ, der etwas verkörpert, mit dem sicher nicht jeder, was anfangen kann. Aber ich sage auch: Das ist nicht mein Anspruch, ich will das gar nicht. Jemand, den jeder mag, der hat keine Ecken und Kanten. Und wer die nicht hat, der bringt es zu nichts, denn er hat dann auch nichts, was ihn abhebt, was ihm Wiedererkennungswert verleiht. Ich habe den, ich verkörpere im Ring das, was ich bin, drücke etwas aus, was tief in mir drin steckt - und ich würde nie etwas anderes tun wollen.