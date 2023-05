WWE-Ikone feiert deutsches Juwel: "Er ist einzigartig"

Aktuell schleift Michaels in dieser Funktion auch an einem neuen deutschen Juwel. Ein Juwel, auf das er große Stücke hält, wie er bei SPORT1 überdeutlich macht.

Shawn Michaels: Ilja Dragunov ist „einzigartig“

Der in Moskau geborene und in Dresden aufgewachsene Deutschrusse Dragunov war bei WWE schon Champion des früheren Europakaders NXT. Seit dem vergangenen Herbst ist sein Lebensmittelpunkt das WWE Performance Center in Orlando, das auch die Heimatbasis von NXT ist.

Dragunov sorgt in der Szene schon sein längerer Zeit für Aufhorchen: Der 29 Jahre alte „Unbesiegbar Zar“ zeichnet sich aus durch eine besondere Gabe, im Ring hart auszuteilen und einzustecken und daraus emotionale Geschichten zu entwickeln. ( Ilja Dragunov im SPORT1-Interview: „Das, was ich im Ring darstelle, ist etwas sehr Reales“ )

Dragunovs Spezialität sind David-gegen-Goliath-Duelle, was er vor allem in seinen Duellen mit Gunther (damals noch: WALTER) unter Beweis stellte, den er noch aus gemeinsamen Zeiten in Europa kennt. Das NXT-Duell der beiden am SummerSlam-Wochenende 2021 bekam von Kritikerpapst Dave Meltzer 5,25 Sterne - das zweithöchste Rating, das dieser je für ein WWE-Match vergab.