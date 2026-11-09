Wie konnte WWE diese böse Überraschung widerfahren?

WWE-Konkurrent AEW fährt den spektakulärsten Sieg in einem direkten TV-Duell mit dem Marktführer seit Jahren ein. Was steckt dahinter?

Es war eine Nachricht, die in der vergangenen Woche alle professionellen Beobachter der Wrestling-Szene überraschte – und wohl auch die Verantwortlichen der beiden beteiligten Ligen.

Die zweitgrößte US-Promotion AEW hat am vergangenen Mittwoch ihren spektakulärsten Sieg über Marktführer WWE seit längerer Zeit gefeiert. In einem seltenen direkten Quotenduell setzte sich die Hauptshow Dynamite bei den US-Fernsehzuschauern klar gegen die WWE-Sendung NXT durch.

Bei NXT handelt es sich zwar „nur“ um den Aufbaukader und die drittwichtigste Sendung von WWE hinter RAW und SmackDown. Für den TV-Showdown rüstete WWE NXT vergangene Woche aber mit massiver Starpower hoch und inszenierte Auftritte von Ikone John Cena sowie auch den Topnamen Cody Rhodes und CM Punk.

Vor diesem Hintergrund ist der Triumph Dynamite vor allem in seiner Deutlichkeit erstaunlich – und erklärungsbedürftig.

AEW Dynamite toppt WWE NXT plötzlich deutlich

Die vergangene Dynamite-Ausgabe, die als Hauptattraktion zwei große Käfigmatches unter dem Label „Blood and Guts“ bot, erreichte in den USA 792.000 Zuschauer und ein Rating von 0,24 in der werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen.

Die parallel ausgestrahlte WWE-Show NXT – die wegen der Berichterstattung über die Midterm-Wahlen von Dienstag auf Mittwoch verschoben wurde – kam trotz eines prominent besetzten Lineups auf 552.000 Zuschauer und ein 0,13-Rating im „demo rating“ von 18 bis 49.

Weil NXT auf einem ungewohnten Sendeplatz lief, hatte AEW einen unbestreitbaren Vorteil im Kampf um die oft an Gewohnheiten gebundenen Zuschauer – zumal mit dem bewährten „Blood and Guts“, das immer zu den meistgesehenen AEW-Shows des Jahres zählt. Nichtsdestotrotz kam der Sieg in dieser Deutlichkeit völlig unerwartet, zumal NXT die letzten fünf direkten Quotenduelle mit Dynamite allesamt gewonnen hatte – sowohl an Dienstagen als auch an Mittwochen.

DEINE MEINUNG

In einer ausführlichen Analyse der Zahlen schrieb der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer am Montag in seinem Wrestling Observer viele Male von einem „Schock“ – aufgrund vieler bemerkenswerter Faktoren.

WWE konterte „Blood and Guts“ mit massiver Starpower – vergeblich

Die eindeutig größten Pluspunkte für AEW am vergangenen Mittwoch waren die beiden „Blood and Guts Matches“, die AEW-Variante der einst von WCW erfundenen und inzwischen auch von WWE übernommenen „War Games“.

Zum zweiten Mal bot AEW sowohl ein Frauen- als auch ein Männermatch in dem Doppelkäfig auf: In letzterem besiegte die Don Callis Family um Japan-Superstar Kazuchika Okada und Jungstar Kyle Fletcher ein starbesetztes Sextett mit AEW-Champion Will Ospreay, Legende Adam Copeland (ehemals Edge), Darby Allin, den Young Bucks und Steven Borden – dem Sohn der Ringikone Sting.

Blood & Guts pushed all twelve men to their limits! 🤯

Watch the #AEWDynamite #BloodandGuts replay on HBO Max! pic.twitter.com/jmA2lQ0m6W — All Elite Wrestling (@AEW) November 6, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Als Gegenprogramm lieferte WWE ein Lineup, das eindeutig den Anspruch hatte, Dynamite aus dem Feld zu schlagen: CM Punk forderte NXT-Champion Grayson Waller heraus, die Hauptkader-Kollegen Chad Gable, Dragon Lee und Rey Fenix stiegen ebenso in den Ring wie Paige (unangekündigt) und der frisch zu RAW beförderte Cruz Montana. Zudem gab es Auftritte von Cena, Rhodes, Kevin Owens (der dem Rivalen Punk den Sieg gegen Waller kostete) und UFC-Star Michael Chandler, der als Ringrichter für das Match zwischen Montana und Dion Lennox fungierte.

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„Dass sie all das geboten haben und das dann das Ergebnis war, muss sie schockieren. Und glaubt nicht, dass AEW damit gerechnet hätte“, schrieb Experte Meltzer.

Eine neue Hochphase für AEW

Beim genaueren Blick auf die Daten überraschte Meltzer vor allem ein Detail: Im Verhältnis zu den Haushalten, in denen Dynamite empfangbar war, war die vergangene Ausgabe die dritterfolgreichste AEW-Show in der Geschichte der Liga – übertroffen nur von der Debütausgabe 2019 und der kürzlich gesendeten Tributshow für den plötzlich verstorbenen Pac.

In dieser Hinsicht toppte Blood and Guts 2026 sogar die Show, die weltweit die mit Abstand größte Aufmerksamkeit für AEW generiert hatte: das Comeback von CM Punk im Herbst 2021 knapp acht Jahre nach dessen scheinbarem Karriere-Ende (wobei diese Show nur in den absoluten Zahlen schwächer abschnitt, nicht im „demo rating“).

Der WWE-Herausforderer war damals auf einem Höhepunkt seiner Popularität, auf die allerdings in den Jahren darauf ein massiver Gegenschlag von WWE und eine Krise bei AEW folgte: Bei WWE entwickelte sich unter der neuen Führung mit Vorstand „Triple H“ Paul Levesque und dem neuen, schwerreichen Mutterkonzern TKO ein neuer Boom – befördert auch durch die Verpflichtungen von AEW-Mitgründer Cody Rhodes und Punk, der sich 2023 bitterlich mit AEW zerstritt.

Die aggressive WWE-Strategie geht nicht auf

Inzwischen hat der Höhenflug von WWE wieder nachgelassen, während AEW sich stabilisiert und wieder nach vorn entwickelt hat – obwohl der Marktführer den Konkurrenten weiter mit harten Bandagen bekämpft.

Immer wieder richtete WWE seinen Showkalender in den vergangenen beiden Jahren danach aus, die großen Shows von AEW mit einem gezielt platzierten Konkurrenzprogramm zu schwächen. Immer wieder jedoch blieb der Effekt überschaubar: Es zeigte sich, dass AEW mittlerweile auf eine stabile Fanbasis bauen kann, die WWE nicht nach Belieben vom Bildschirm weglocken kann.

Der aktuelle Quotenvergleich hat diese Erkenntnis eindrucksvoller denn je untermauert.