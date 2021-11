Judy Bagwell ist tot: Legendär skurriles Match bei WWE-Rivale WCW

In dem Kampf zwischen Buff Bagwell und seinem damaligen Rivalen „Positively“ Chris Kanyon, ausgetragen bei dem Pay Per View New Blood Rising im Jahr 2000, sollte Mutter Bagwell - nachdem sie zuvor in die Fehde verwickelt worden war - auf einem Ringpfosten platziert werden, wobei sie am Ende stattdessen auf einem Gabelstapler (“forklift“) platziert wurde.