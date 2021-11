WWE-Entlassungen: Der Systemfehler hinter dem Aus von Lee, Kross und Co.

Martin Hoffmann meint: „Das Kuriose am Fall Keith Lee ist ja, dass bei ihm der Zündfunke durch seine ersten Hauptkader-Gastspiele Ende 2019 / Anfang 2020 gekommen ist. Wie er bei der NXT-Invasion und im Royal Rumble als kommender Megastar auf Augenhöhe mit Roman Reigns und Brock Lesnar dargestellt wurde: Vince McMahon hat da ja offensichtlich viel in ihm gesehen. Dann aber macht NXT Lee richtig groß, er kommt wieder - und McMahon weiß bei näherer Betrachtung doch nichts mit ihm anzufangen. Das Fatale bei Lee: Das, was ihn abgehoben hat, waren die für einen Big Man besonders spektakulären Aktionen. Damit passt er eigentlich nicht in die Vision von McMahon, der seinen Riesen so etwas immer abgewöhnt hat und ihnen beigebracht hat, wie ein Riese zu kämpfen und auf Powermoves zu setzen. Das Problem, wenn du das einem Keith Lee aufzwingst: Er sticht dann nicht mehr hervor.“