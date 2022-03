WWE SmackDown: Brock Lesnar zitiert mit Auto-Attacke legendären WWE-Moment

Abschließend kam Lesnar - mit der Autotür - in den Ring, ließ den Frust noch etwas an dem Objekt und schwor Reigns für ihr Match am 3. April bittere Rache. Reigns hatte die im Sommer zum wiederholten Mal ausgebrochene Rivalität vor einigen Wochen mit einer blutigen Attacke im New Yorker Madison Square Garden auf eine neue Stufe gehoben.