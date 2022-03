WWE-Star Big E bei SmackDown real und schwer verletzt: "Hals ist gebrochen"

Es sah so aus, als ob WWE für die Megashow WrestleMania 38 auf einen Sechs-Mann-Kampf zwischen der Gruppierung The New Day (Big E, Kingston und der derzeit noch verletzte Xavier Woods) und dem neuen Dreierbündnis um Sheamus hinarbeitete. Dass Big E noch beim Mania-Wochenende am 2. und 3. April dabei sein kann, erscheint nun aber mehr als fraglich.