WWE will Super-Duo FTR von AEW zurück - das reagiert deutlich

Wheeler und er und er hätten natürlich mitbekommen, dass es dem frisch zu WWE zurückgekehrten Cody Rhodes trotz ähnlicher Zweifel dort gut ergangen sei - in Bezug auf sich selbst sind sie jedoch nicht so sicher: „Es gibt da so viele Unbekannte. Würden sie das Tag-Team-Wrestling so in den Fokus rücken, wie wir es in den vergangenen beiden Jahren tun konnten?“, sagte Harwood. Er zweifle daran. (“Ich bekomme einen absurden Haufen Geld“: Cody Rhodes‘ folgenschwerer WWE-Deal)