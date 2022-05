Muss WWE die Ablösung von Topstar Roman Reigns einleiten?

Martin Hoffmann: „Wenn ich Kritik lese in die Richtung ‚Roman Reigns lehnt sich zurück, andere rackern sich jede Woche ab‘: Da ist für mich der Maßstab verrutscht. Was ist denn bei WWE der eigentliche Wahnsinn? Doch nicht, dass ein verdienter Star einen erleichterten Tourplan bekommt, sondern der Tourplan an sich, der manche Stars für teils über 200 Matches pro Jahr „on the road“ schickt - was für deren Gesundheit oft nicht gut ausgeht. Dass Roman Reigns das so nicht mehr mitmachen muss, hat er sich ganz klar verdient und es wird auch seinem Attraktions-Faktor nochmal helfen, dass er nicht immer da ist, so wie auch schon bei Brock Lesnar. Die andere Frage ist: Was bedeutet das für WWE? Als John Cena in die Phase eingetreten ist, in die Reigns jetzt eintritt, war die Nachfolge mit Reigns schon geklärt gewesen. Wen aber hat WWE jetzt in der Hinterhand, um das Reigns-Erbe anzutreten? Sehe ich grad nicht klar.“