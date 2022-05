WWE: Gefeuerter Wrestler erklärt Hitler-Bild - jüdischer Star löscht Kommentar

Das Statement von Wentz - der am Samstag bei einer lokalen Liga in Florida sein erstes Match nach dem WWE-Aus bestreiten wird - stößt auf geteiltes Echo: Es gab Kritik (“Wie kann man mit 21 nicht wissen, wer Hitler war?“), aber auch Zuspruch, unter anderem von Wrestler-Kollegen wie Will Ospreay und Big Damo (Killian Dain).