WWE SmackDown: Wird hier Roman Reigns' Ablösung eingeleitet?

Hintergrund: WWE nehme Backlash weniger wichtig und habe stattdessen schon die größeren Stadionshows im Sommer im Hinterkopf, das Six Man Tag Team Match solle darauf hinführen, Reigns vs. McIntyre dafür „aufgespart“ werden. Mit anderen Worten: Beim SummerSlam am 30. Juli in Nashville und/oder bei der großen Stadionshow in Cardiff am 3. September wird es wohl einen großen Showdown zwischen Reigns und McIntyre geben.