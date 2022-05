WWE: Stephanie McMahon lässt sich vom Wrestling-Imperium ihres Vaters beurlauben

Ehefrau Stephanie trat in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten nicht nur regelmäßig in verschiedenen Rollen vor der WWE-Kamera auf, sie spielte auch eine tragende Rolle hinter den Kulissen, zunächst als Kreativchefin in der ersten Hälfte der Nuller-Jahre, dann als fürs Kreative zuständige Vorständin, seit 2013 in ihrer aktuellen Rolle als Chief Brand Officer, die die Marke WWE in der Medienöffentlichkeit vertritt.