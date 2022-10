WWE SmackDown: Chaotische Eskalation um Ronda Rousey

Bei dem Weg zurück konfrontierte Morgan Rousey, bewaffnet mit einem Baseball-Schläger. Der Auftritt unterstrich Morgans neue, härtere Einstellung, die sie sich in der Fehde mit Rousey angeeignet hat - ein zentrales Element der Story ist Morgans Wille, die Erinnerung an ihre zwei eher glücklichen Siege über Ex-Champ Rousey mit einer Performance auf echter Augenhöhe mit der als Olympia-Judoka und MMA-Kämpferin erprobten Rivalin vergessen zu machen. In dem Match bei Extreme Rules wird es keine Disqualifikationen geben, der Einsatz des Schlägers wäre dort also legal.