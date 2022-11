WWE-Star erleidet Fehlgeburt-Drama - viel Zuspruch nach mutiger Offenbarung

Sie habe erst vergangene Woche einen Auftritt der Komikerin Iliza Shlesinger gesehen, in der diese über ihre Fehlgeburt gesprochen und andere dazu ermutigt hätte. Es sei eine Hilfe, dass weniger Frauen sich falsche Schuldgefühle einredeten oder sich den Kopf zerbrächen. ob etwas nicht in Ordnung mit ihnen sei. Carmella sei darüber in Tränen ausgebrochen.