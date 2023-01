WWE: Falscher Rey Mysterio beim Royal Rumble - der wahre Grund

WWE erzählte damit eine Story, die die Abneigung gegen Dominik und Co. verstärken sollte. Geplant war sie eigentlich aber anders. ( BERICHT: So lief das Royal Rumble Match der Männer )

Rey Mysterio verletzte sich kurz vor dem WWE Royal Rumble 2023

Wie der Wrestling Observer berichtet, hätte Rey eigentlich schon beim Rumble antreten sollen und dabei wohl seine seit Sommer schwelende Vater-Sohn-Fehde vorantreiben sollen. Papa Mysterio hätte sich am Freitag bei der TV-Show SmackDown in seinem Match gegen den aktuellen Hauptrivalen Karrion Kross jedoch verletzt und hätte nicht antreten können.

Statt an Rey geriet Dominik beim Rumble an Rückkehrer Edge, den früheren Tag-Team-Partner und langjährigen Freund seines Vaters - gegen den Dominik bei der Show Clash at the Castle seinen „Heel Turn“ vollzogen hatte.