Wrestling-Beben: AEW wechselt deutschen TV-Sender

AEW hat sich in den vergangenen Jahren zur erfolgreichsten WWE-Alternative seit dem 2001 untergegangen WCW entwickelt - mit vorher bekannten Ringgrößen wie Jon Moxley, Chris Jericho, Kenny Omega und Legende Sting, aber auch selbst geformten Stars wie Hangman Page, Britt Baker, „Jungle Boy“ Jack Perry, Darby Allin, The Acclaimed und dem frisch zum World Champion gekürten MJF. Auch der Schweizer Star Claudio Castagnoli (ehemals: Cesaro) wechselte in diesem Jahr von WWE zu AEW.