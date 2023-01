WWE: Sensations-Abgang perfekt - Sasha Banks debütiert mit neuem Namen bei neuer Liga

Moné marschierte in Tokio nach dem Damentitelmatch ihrer früheren WWE-Kollegin KAIRI (Kairi Sane) mit einem bombastischen Einzug in den Ring und wurde als „The CEO“ vorgestellt - eine Variation ihres WWE-Spitznamens „The Boss“. Moné gratulierte KAIRI zu ihrem Sieg gegen Tam Nakano, attackierte sie dann allerdings - und kündigte ihr erstes Match bei NJPW an: Am 18. Februar wird sie KAIRI bei einem USA-Ausflug der Liga in San José herausfordern.