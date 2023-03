WWE-Legende ist Free Agent - spektakulärer Wechsel?

Spannende Enthüllung knapp zwei Wochen vor der Megashow WrestleMania 39: Einer der prominentesten Namen der Wrestling-Branche ist offenbar kein Teil von WWE mehr.

Wie das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful berichtet, ist Legende Bill Goldberg zum Free Agent geworden: Der 56-Jährige sei bereits seit einigen Monaten nicht mehr unter Vertrag. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der Deal sei Ende 2022 abgelaufen, es gebe keine Einigung auf eine Verlängerung oder Erneuerung des 2019 unterschriebenen Arbeitspapiers.

Ein stilles Karriere-Ende? Oder hat der frühere WCW- und WWE-Champion andere Pläne - womöglich mit dem aktuellen Konkurrenten AEW?

WWE-Legende Bill Goldberg angeblich schon seit Monaten vertragslos

Es fällt in jedem Fall auf, dass die Nachricht nach monatelangem Stillschweigen genau jetzt an die Öffentlichkeit gelangt, in zeitlicher Nähe zum großen WWE-Jahreshöhepunkt. Man darf munter spekulieren, wer damit nun wen unter Druck setzen und eine neue Dynamik anstoßen will.

Goldberg selbst hatte sich erst Anfang März in einem Interview mit Sports Illustrated zu Wort gemeldet. Seine Vertragssituation nach dem Ablauf des Deals thematisierte er damals nicht explizit, betonte aber zum wiederholten Mal, dass er durchaus Interesse hätte, noch einmal in den Ring zu steigen.

„Man sagt niemals nie, speziell im Wrestling - und sie schulden mir was“, sagte der einstige Rivale Hulk Hogans: „Ich habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und meinen Job erfüllt, nun schulden sie mir mein Abschiedsmatch.“

Er sitze zwar „nicht den ganzen Tag am Telefon und erwarte den Anruf“, aber: „Ich hab ein paar Ideen, wie es laufen könnte, vielleicht in Israel.“ Goldberg ist gläubiger Jude und hat die besondere Beziehung zu dem Land immer wieder betont.

AEW als Alternative?

Der frühere NFL-Tackle und Topstar des Ex-WWE-Rivalen WCW war im Jahr 2016 nach 12 Jahren Pause in den Ring zurückgekehrt und bestritt seitdem bei WWE in unregelmäßigen Abständen eine Reihe von großen Matches gegen Stars wie Brock Lesnar, den Undertaker, Bobby Lashley und den aktuellen Champion Roman Reigns. Er hielt sogar noch zweimal den Universal Title der Liga und stand damit im Zentrum der Promotion. (HINTERGRUND: Goldberg vs. Undertaker missglückte lebensgefährlich)

Zuletzt stand das für seine meist kurzen, aber intensiven Matches bekannte Schwergewicht im Februar 2022 im Ring, bei der Saudi-Arabien-Show No Escape (Elimination Chamber) verlor er ein Titelmatch gegen den bis heute amtierenden Champion Reigns - der bei WrestleMania am 2. April den Hauptkampf gegen Cody Rhodes bestreitet.

Ob die WWE-Führung mit dem bei der Talentpolitik federführenden „Triple H“ Paul Levesque und den zuletzt wieder mitmischenden Firmeneigner Vince McMahon Interesse hat, Goldberg nochmal zurückzubringen, ist unklar. So oder so ist Rivale AEW ein Faktor in der Rechnung.

Schon der 2019 abgeschlossene WWE-Deal mit Goldberg soll stark angetrieben sein von dem Gedanken, die Legende „vom Markt zu nehmen“ und sie nicht für die damals frisch gegründete Konkurrenzliga verfügbar zu machen. WWE verkündete den Deal damals unmittelbar nachdem der frühere WWE-Champion Jon Moxley (Dean Ambrose) erste klare Signale gab, dass es ihn zu AEW ziehen würde.

Tony Khan schätzt die Legende sehr

Auch vier Jahre danach sollte man nicht davon ausgehen, dass AEW-Boss Tony Khan der Option nicht nachgehen würde: In der Vergangenheit betonte er immer wieder seine Wertschätzung für Goldberg („Er ist großartig“).

AEW-Boss Tony Khan ist ein erklärter Fan von Bill Goldberg

Die Legende brächte seiner Liga neue Aufmerksamkeit und „Name Value“ - und Khan hat auch schon andere Altstars sinnvoll und erfolgreich in sein Programm integriert. Bestes Beispiel: Goldbergs alter WCW-Kollege Sting, soeben 64 geworden - und nun wohl unmittelbar vor seinem endgültigen Ruhestand. Stings mythische Präsenz adelte bei AEW vor allem Youngster Darby Allin, als dessen Mentor er agiert.

Eine Verpflichtung Goldbergs würde nicht zuletzt auch AEW-TV-Partner Warner Discovery gefallen: Er ist dort wie Sting in guter Erinnerung aus der goldenen Wrestling-Zeit der Neunziger - als die Warner-Sender TNT und TBS die WCW-Shows ausgestrahlt hatten.